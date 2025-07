Szárnyra kel a történelem, újra levegőbe emelkedik a legendás Li-2-es repülőgép

Már-már történelmi pillanatnak lehetnek szemtanúi azok, akik szombaton dél környékén és kora délután a Liszt Ferenc Repülőtér közelében lesznek. Egy legendás Li-2-es repülőgépet ugyanis nem mindennap lát az ember repülni.

Egy legendás Li-2-es repülőgép lesz látható az égen

Forrás: Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal

Ismét levegőben az Li-2-es repülőgép

Az egyik légi közlekedéssel és repüléssel kapcsolatos Facebook-csoportban számoltak be arról, hogy szombaton Budaörs és Ferihegy között a tervek szerint több alkalommal is közlekedni fog a világ egyetlen repülőképes Li-2 repülőgépe, az összetéveszthetetlen hangú HA-LIX. Mint írják, Budaörsön többször is lehet találkozni a szovjet gyártású repülővel, de Ferihegyen évente csak pár alkalommal lehet megcsodálni a gépet és kihallani a 30 literes, ezer lóerős csillagmotorok hangját.

Bács-Kiskunban található az egyik legendás gépmadár

Ahogyan arról már korábban is cikkeztünk, az Li-2-es repülőből annak idején több mint tízezret gyártottak a Szovjetunióban, de jelenleg csak három található Magyarországon:

az egyik Budaörsön, ez fog repülni szombaton,

egy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Aeroparkjában látható,

a harmadik pedig Bócsán, a Kukla család étterme mellett.

Kukla János hírportálunknak elmesélte, hogy 31 évvel ezelőtt édesapja egy helikopter-pilóta ismerősétől, Bálint Imrétől tudta meg, hogy Szolnokon eladásra szántak egy repülőt. Azt viszont nem tudta, hogy milyen gépmadarat vett.

A HA-LIP 504-es oldalszámmal lajstromozott repülővel 1994. május 20-án éjszaka indultak el Szolnokról a 86 kilométerre található Bócsára. Először Szentkirály felé vették az irányt, majd Kecskemétnél a várost megkerülve tértek rá a Bócsára vezető útra a körülbelül 9 tonna összsúlyú géppel. Azóta Bócsa arról híres, hogy itt található az egyik legendás Li-2-es repülőgép.

A bócsai Li-2-es repülőgép történetéről ide kattintva olvashat bővebben.