„Aranykort érlelő időket élünk” – Lezsák Sándor a palicsi Nyárhangoló Fesztivál vendége volt

Közéleti témákról, a rendszerváltó évekről és annak közösségi hatásairól, a kilencvenes évek kihívásairól, a történelmi megbékélésről, oktatásról, kultúráról, identitásról, jövőképről is szó esett a palicsi Nyárhangoló Fesztiválon. Az eseményen Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszélgetett a Pannon Rádió főszerkesztője, Brasnyó Zoltán vezetésével – adta hírül a Pannon RTV.

Brasnyó Zoltán, Lezsák Sándor és Pásztor Bálint közösen gondolkodtak arról, hova jutott a Kárpát-medencei magyarság és merre tart

Fotó: Beküldött fotó

Lezsák Sándor: Aranykort érlelő időket élünk

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke – akinek 1987. szeptemberében, a háza kertjében alakult meg a Magyar Demokrata Fórum – már a rendszerváltás előtt aktív résztvevője volt a magyar politikai életnek. Politikai, közéleti és a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány több évtizedes közösségépítő, szervező munkája tapasztalatával, a beszélgetés alkalmával többször kiemelte:

Aranykort érlelő időket élünk.

– Ami azt jelenti, hogy lesz magyar iskola és templom, lehet együtt élni különféle népeknek, akár egy faluban is, akár Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, vagy a Délvidéken. Ha van köztük valami feszültség, akkor az általában emberi dolog. Féltékenység, irigység. Nem azért, mert más a színe, vagy modora, története. Én azt érzékelem, hogy együvé kezd itt Közép-Európa érni, és ez kizárja azt a hisztérikus hangulatot, amit többnyire kívülről szítanak – fogalmazott a honatya.

Szükség volt Pásztor István bátorságára és kitartására

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejezte reményét, hogy a két nép, a magyarok és a szerbek kapcsolata mindig is olyan lesz, legyen, „ami Európa szinten is párját ritkítja”. Kiemelte: a történelmi megbékéléshez szükség volt Pásztor István bátorságára és kitartására, anélkül most nem beszélhetnénk „felfelé ívelő gazdasági együttműködésről, honvédelmi együttműködésről, gazdasági kapcsolatokról, kulturális együttműködésről.”

– Az, ami Magyarországon a rendszerváltásnak volt köszönhető a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején, az nálunk tíz, tizenegy évvel ezelőtt következett be igazán, a történelmi megbékéléssel – fogalmazott.