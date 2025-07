Nem minden a matek, a lekvárfőzés édes nosztalgiája felülírhatja a számokat

A lekvárfőzés nem megy ki a divatból. Vélhetően jóval kevesebben állnak a gáztűzhely mellé a nagy kondérral, de kisebb mennyiségben ma is szívesen fáradoznak a finomság elkészítésén az édesanyák és nagymamák. A házias íz, az egészséges alapanyagok kárpótolnak a sok munkáért.

A lekvárfőzés nem könnyű, de megéri

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A lekvárfőzés lehet kihívás is

Kecskeméten lassan egy évtizedes hagyománya van lekvárfőző versenynek. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület idén is meghirdette a térségi lekvárversenyt, melyre hagyományos és különleges ízekkel is lehet nevezni augusztus 1-jéig. A gasztronómiai megmérettetés egyik oszlopos, és többszörösen díjazott versenyzője, Kalán Teréz, aki elárulta, már gőzerővel készíti a versenyre a finomságokat. A beszélgetésünk során mesélt arról, hol lehet beszerezni a jó fajta alapanyagokat Kecskeméten.

A házi lekvárnak nincs párja

– Sok évtizede magam főzöm a lekvárt. Egyrészt imádok a konyhában tevékenykedni, sütni-főzni, másrészt a házi lekvárnak nincs párja. Mindig is nagy piacra járó voltam, meg vannak a biztos beszerzési forrásaim. Azt azonban ki lehet jelenteni, az utóbbi időben, években rosszabb lett a felhozatal, és az árak is nagyon elszabadultak. Kevés már az igazi őstermelő, akiknél valóban helyi és jó minőségű terméket vehetünk. A piac mellett még a Zöldért borbási telephelyére is szívesen kimegyek, ahol szép az áru. Idén sajnos a fagy sok barackot elvitt, de azért még hozzá lehet jutni – részletezte, majd a már kész finomságokról is szólt.

– Idén is már sok lekvárt elkészítettem, bár van olyan is, melyből csak néhány üveggel. Eddig három fajta sárgabarackból, valamint meggyből, őszibarackból és cseresznyéből főztem lekvárt. Szeretek kísérletezgetni is, és vegyíteni két gyümölcsöt, vagy gyümölcsöt zöldségfélével. Az Aranyhomok térségi lekvárfőző versenyét is pont azért kedvelem, mert ott arra is van lehetőség, hogy megmérettessük a különlegességeket is – tette hozzá Kalán Teréz.

A piacon még beszerezhető a jó alapanyag

A kecskeméti piacon a hétvégén sok helyen kínáltak gyümölcsöket, így a lekvárnak kiváló sárgabarackot, melyből kilónként 1200-1500 forintért lehetett venni. Mint megtudtuk, idén is sokan vittek lekvárnak a barackokból, de csak kisebb tételekben. Egy másik standon nagy mennyiségben kínáltak ribizlit, meglepően hosszú sor várakozott a piros bogyósra, a vevők ládákkal és vödrökkel érkeztek. A ribizliből 10 kiló felett 1100-ért, kisebb tétel esetén 1500-1900 forintért lehetett vinni. A látványból arra lehetett következtetni: idén számos családnál főznek majd ribizlilekvárt.