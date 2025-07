El se hinné, mennyiért lehet most házat venni, egy használt autó áráért már saját otthona lehet!

Megkerestük azokat a legolcsóbb házakat az ingatlanbazár.hu oldalán, amelyek átlagos állapotban vannak, vagy kisebb felújításra van szükségük. Az árak 5 milló forint alatt kezdődnek! Palotára senki se számítson, beszéljenek maguk helyett a képek.

Összegyűjtöttük a legolcsóbb házakat Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

1. Legolcsóbb házak: Hercegszántón ez fér bele

A legolcsóbb ház 4.990.000 forint, és Hercegszántó központjában helyezkedik el, Baja közelében található. Ennek a kis falunak a népessége 2024-ben körülbelül 1600 fő volt. Az épület 80 négyzetméteres, és a négyzetméterenként ára 62 375 Ft, ami magába foglalja a nappalit, 3 hálószobát, fürdőszobát, mosdót, és egy konyhát. A családi házhoz tartozik egy kis kert is, a fűtést konvektor és cserépkályha biztosítja.

Családi ház Hercegszántón

Forrás: ingatlanbazar.hu

2. Festést követően lakható

Kunadacson ez az eladó ház 5 millió 200 ezer forintba kerül, és 88 négyzetméteres. A ház csendes, nyugodt helyen található, de a központból pár perc alatt megközelíthető autóval, környezetében pedig jó szomszédok laknak a leírás szerint. Fürdőszobája nincs, de a leírás szerint könnyen kialakítható. Villany nincs, a vízellátás pedig fúrt kúttal megoldható, a fűtést kályha biztosítja A kertben az állattartóknak kedvezően van egy kis ól, és mellékhelyiség is. A ház kisebb felújításra szorul, de festés után az állapota már lakható.

Eladó ház Kunadacson

Forrás: ingatlanbazar.hu

3. Külön tároló és pince

82 négyzetméteres ingatlan 5,5 millió forintért vásárolható Madarason, Bácsalmás kistérségében, ami négyzetméterenként 59 091 Ft. Ez a ház már kicsit jobban felszerelt, min az előzőek, hiszen itt van két tágas szoba, egy konyha, spájz, fürdőszoba, WC, előszoba, illetve egy közlekedő is. A fűtést gázkonvektor biztosítja, a meleg vizet pedig egy bojler szolgáltatja. Ezen kívül van tároló és pince is, valamint az állattartóknak is kedveznek téglaépületekkel.

Eladó ház Madarason

Forrás: ingatlanbazar.hu

4. A legaranyosabb ház

Egy 30 négyzetmétereres, nagyon kicsi ház eladó Lajosmizsén 5,8 millió forintért, és 193 333 Ft a négyzetméterenkénti ára. A képeken látszik, hogy a telek nagy része a kis kert, pozitívuma a természet közelsége. A kertben egy kis veteményest is ki lehet alakítani. A házban egy szoba és egy konyha van csak.