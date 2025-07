Uniós rendelet boríthatja fel a piacot, brutális drágulás jön a klímáknál

Sok háztartásban most jött el az idő a légkondi vagy hőszivattyú beszerzésére – de a vásárlóknak nem árt sietniük. Egy uniós szabályozás miatt a jelenlegi modellek hamarosan eltűnhetnek a kínálatból, és az új típusok jelentős drágulást hozhatnak magukkal. A változás már most érzékelhető, és nemcsak a kereskedői árakra lesz hatással, hanem az egész piac működésére – derült ki a Világgazdaság cikkéből.

A változás komoly pluszterheket róhat a háztartásokra, pedig a légkondi eddig sem volt olcsó

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Alaposan átalakul a fűtés és hűtés világa

Az Európai Unió rendelete értelmében a hőszivattyúkban és klímákban használt hűtőközegeket fokozatosan ki kell vezetni. Ennek eredményeképp a jelenlegi R32-es hűtőközeggel működő berendezések helyét egy új típus, a propángázzal működő változatok veszik át. Ezek a modellek azonban nagyobbak, nehezebbek és akár 30%-kal drágábbak is lehetnek.

Már most kisöprik a régi készleteket

Bár a légkondikra vonatkozó átállási határidő csak 2029-től lép életbe, a hőszivattyúk esetében a váltás már elindult. A Világgazdaság szerint sok kereskedő már most elkezdte kivonni a régi típusokat a kínálatból, így hamarosan már csak az új, drágább verziók maradhatnak a piacon. Egy kereskedő úgy fogalmazott:

„A gyártók kérésének megfelelően a régi típust hamar ki fogjuk vezetni a kínálatból, biztosan le is fogjuk akciózni.”

Sokba fájhat a korszerűsítés

A hőszivattyús rendszerek ára már most is komoly kiadást jelent egy háztartás számára – egy 150 négyzetméteres családi ház esetén a berendezések ára 2–4 millió forint között mozog, kiépítéssel együtt. Az új, propános típusok miatt ez a költség akár plusz 400 ezer – 1,2 millió forinttal is nőhet.

A légkondik még kaptak némi haladékot

A hagyományos légkondicionálók esetében a változás csak 2029-től lép életbe, így azok, akik most vásárolnak, még jó ideig használhatják a mostani modelleket. Fontos tudni, hogy a jelenlegi R32-es készülékek szervizelése és hűtőközeg-ellátása az élettartamuk végéig biztosított lesz.

A drágulás a zöld átállást is lassíthatja

Bár a környezetkímélő fűtési megoldások, például a hőszivattyúk, egyre fontosabb szerepet kapnak, a hirtelen drágulás visszavetheti az elterjedésüket. Jelenleg a fűtési rendszereknek mindössze 12 százaléka működik hőszivattyúval, miközben a környezetbarát átállás egyik kulcsa épp a fűtés elektrifikálása lenne. A magasabb árak azonban sokakat eltántoríthatnak ettől az iránytól.