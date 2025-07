Olvasóink döntöttek, egyértelműen kiderül, hol kapható a legjobb fagyi Bács-Kiskunban

Az elmúlt napokban felrobbant a Facebook-oldalunk, amikor feltettük a kérdést: „Hol kapható a legfinomabb fagyi Bács-Kiskunban?” A bejegyzés alá elképesztő mennyiségű – közel ezer – komment érkezett. Ezek alapján körvonalazódott, melyek a legkedveltebb fagyizók Bács-Kiskunban.

Ezek a legkedveltebb fagyizók Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Íme a legkedveltebb fagyizók

3. Kiss Cukrászda

A Kiss Cukrászda már több generáció óta szolgálja ki a fagylalt szerelmeseit. A családi vállalkozásként működő hely kiváló ízekkel, kedves kiszolgálással és a régi idők hangulatával lopta be magát a szívekbe. Nemcsak a lajosmizseiek járnak ide szívesen, hanem távolabbról is sokan felkeresik a cukrászdát.

2. Patyi fagyizó

A Patyi fagyizó méltán népszerű a dél-alföldi térségben. A válaszadók szerint itt nemcsak hatalmas adagokat adnak, hanem az ízek is természetesek, krémesek, és „semmilyen mű cuccot” nem használnak. A kiskunmajsaiak büszkesége évek óta stabil szereplője a nyári túrák térképének.

1. A soltvadkerti fagyizók taroltak

Akárhonnan is közelítjük meg a kérdést, a kommentelők elsöprő többsége Soltvadkertet említette, mint a fagyi fellegvárát. Itt nem egy, hanem több legendás cukrászda is működik, közülük is kiemelkedik a Bianco Nero cukrászda, amelyet sokan „megkérdőjelezhetetlenül a legjobbnak” tartanak. De a Szent Korona cukrászda és a Zsikla fagyizó is gyakran előkerül a dicsérő szavak között. Nem véletlen, hogy sokaknak már maga a Soltvadkert szó is a fagyi szinonimája.

A legjobb fagyizó a megyeszékhelyen

Kecskeméten sok fagyizót említettek az olvasók, de a legtöbb dicséret a Perneki Tutto Gelato fagyizónak szólt. A városban itt találkozik leginkább a kézműves fagylaltkultúra a minőségi olasz alapanyagokkal, és persze a megye legjobb pisztáciája is gyakran itt landol a tölcsérben.

A mezőny többi kedvence

A toplistát a következő fagyizók teszik teljessé:

Gáspár Cukrászda – Mélykút

Sill fagyizó – Baja

Fagyi Sziget – Lakitelek / Szentkirály

Bóbita fagyizó – Csávoly

Zsikla fagyizó – Soltvadkert

Zentai Cukrászda – Kecel

Fodor Cukrászda – Kecskemét

Élmény, hagyomány, hűsítő csoda

A válaszokból világosan látszik, hogy a fagyi nemcsak édesség, hanem egyfajta közösségi rituálé is. Családi nyári séták, hétvégi kiruccanások állandó résztvevője, ahol a kedvenc cukrászda kiválasztása legalább olyan fontos, mint maga az íz.