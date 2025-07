Hol terem a nyár legédesebb gyümölcse? Olvasóink szerint itt kapható a legjobb dinnye Bács-Kiskunban

Nincs is igazi nyár dinnye nélkül – ez a hűsítő, édes, zamatos gyümölcs minden évben újra és újra meghódítja a piacokat, asztalokat, strandokat és persze a szíveket. Ahogy az időjárás idén szinte egyik napról a másikra fordult tavaszból perzselő nyárba, úgy robbant be a dinnyeszezon is: gyorsan, erőteljesen, illatosan. De vajon hol kapható a legjobb dinnye Bács-Kiskun vármegyében? Erre kerestük a választ olvasóink segítségével: Facebook-oldalunkon tettük fel a kérdést, és záporozni is kezdtek a kommentek – érkeztek ajánlások gazdákról, piaci standokról, faluszéli bódékról és nagyvárosi árusokról is. Az eredmény? Egy top 5-ös lista, amit nyugodt szívvel ajánlhatunk minden dinnyerajongónak!

Olvasóink elárulták, szerintük hol kapható a legjobb dinnye Bács-Kiskunban

Fotó: Szendi Péter/ illusztráció

Itt kapható a legjobb dinnye Bács-Kiskunban

5. helyezett: Csávoly – az 55-ös út mentén

Bár Csávoly alig több mint kétezer lelkes kis falu, dinnyefronton nagyot robbant! Többen is kiemelték a Peiszer-féle dinnyét, amelyet az 55-ös út csávolyi bejáratánál kínálnak. A kommentelők szerint ez az a hely, ahol a dinnye mindig friss, mindig lédús, és sosem csalódás.

4. helyezett: Jánoshalma – a Halász család titka

A Halasi úti dinnyés stand Jánoshalmán nemcsak a helyiek kedvence, többen jelezték, hogy rendszeresen megállnak itt az átutazók is, hogy beszerezzék a Halász család híres dinnyéjét. Az ajánlásokból kitűnik: aki egyszer megkóstolja, az visszatér.

3. helyezett: Kecskemét – a megyeszékhely, ahol mindenki megtalálja a sajátját

A nagyvárosi kínálatban nehéz lenne egyetlen győztest hirdetni, de éppen ez az, ami miatt Kecskemét a bronzérmes. Legyen szó a Ceglédi útról, a lengyelpiacról vagy a Széchényivárosi kispiacról vagy a Budai utcai piacról, mindenütt akadtak elégedett vásárlók, és nem is kevesen.

2. helyezett: Kiskunmajsa – a gazdabolt előtti dinnye-szentély

Kiskunmajsán, a Rácz gazdabolt előtti parkolóban nemcsak a termék, de a helyszín is nyerő: jó parkolási lehetőség, könnyű megközelíthetőség, és persze – ami a legfontosabb – mennyei dinnyék. Olvasóink gyakorlatilag egy emberként szavaztak ide a második helyre.