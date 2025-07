Fillérekért foglalhatsz a legjobb helyeken, ezek a tippek megmenthetik a nyaralást

A 2025-ös nyár egyik meghatározó trendje a spontán, rövid kikapcsolódás lett, a last minute nyaralás sosem volt ennyire népszerű. Egyre többen választják a 2–3 napos pihenést, lehetőleg pénztárcabarát, természetközeli helyszíneken, mint például faházakban, glamping sátrakban vagy hangulatos apartmanokban. A klasszikus üdülőhelyek mellett most a kevésbé ismert, nyugodtabb desztinációk is előtérbe kerültek, ahol még elérhetők kedvező árú szállások. A foglalási oldalak pedig napi szinten kínálnak last minute akciókat, így akár indulás előtt pár nappal is találhatunk jó ajánlatokat.

Last minute nyaralás belföldön

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

TOP last minute nyaralás belföldön

Orfű – Pécs mellett, vízparton

A Mecsek lankáin megbújó Orfű tökéletes azoknak, akik nyugalmat és strandot keresnek egy helyen. Tavainál horgászni, csónakázni és pancsolni is lehet. A szállások többsége apartman, vendégház vagy mobilház, jellemzően 30 ezer Ft/éj körüli áron két főre.

Zalakaros – gyógyvíz és relaxáció

A híres fürdőváros kedvelt a párok és családok körében is. A gyógyfürdő melletti szállások között még most is találni kedvezményes apartmanokat és panziókat 15–20 ezer forinttól éjszakánként.

Tisza-tó – természet és aktív pihenés

A Tisza-tavi bringakörút, vízitúrák, madárles és a Poroszlói Ökocentrum garantált élmény. A régió egyik előnye, hogy az apartmanok itt még mindig viszonylag megfizethetőek, 10–20 ezer forint/éj áron is lehet találni barátságos szállásokat.

Körösök vidéke – a csendes vízpart szerelmeseinek

Békésség, horgászat, csónakázás és madárcsicsergés: a Körös menti nyaralók ideálisak pároknak, családoknak is. A vízparti apartmanok, kisházak árai 15 ezer Ft környékén mozognak éjszakánként.

Mátra – hegyi felfrissülés

Akik a nagy meleg helyett friss levegőre és túrázásra vágynak, azoknak a Mátra az ideális célpont. A Kékestető környéki vendégházak, faházak, panziók változatos árkategóriában érhetők el, sok szállás már 20 ezer forint alatt is foglalható.

Olcsó balatoni szállás? – last minute nyaralás a magyar tengernél is lehetséges!

Bár a Balaton a nyár egyik legnépszerűbb célpontja, még augusztusban is találni elérhető és megfizethető szállásokat, különösen, ha nem ragaszkodunk a legfelkapottabb településekhez.

Balaton déli part – nyugodtabb üdülőfalvak

Fonyód, Balatonboglár vagy Balatonszemes környékén apartmanokat és vendégházakat találni 25–35 ezer Ft/éj áron, akár közvetlen vízpart közelében. A kisebb településekben még akadnak szabad helyek hétvégékre is.

Balaton-felvidék – természetközeli élmények

Aki nem feltétlenül strandolni szeretne, hanem inkább kirándulni, borozni, annak a Balaton-felvidék tökéletes választás. Köveskál, Zánka, Dörgicse környékén romantikus parasztházak és dizájnos vendégházak várják a nyaralókat 20–30 ezer forint körüli árakon, de a színvonal sokszor prémium.

Badacsony – bor, naplemente, panoráma

A Badacsony környéki szállások gyorsan betelnek, de néhány borászat és vendégház még elérhető rövid, 2 éjszakás csomagokkal. A panorámás kilátásért és a borvacsorákért sokan vállalják, hogy picit többet fizetnek: 35–50 ezer Ft/éj árakkal lehet számolni, de az élmény garantált.

Alsóörs és Balatonalmádi – nyaralás autóval, vonattal is könnyen

A keleti medence partján családbarát szállások és panziók várják az utolsó pillanatban érkezőket is. Ha nem ragaszkodunk a vízpart közelségéhez, 20 ezer forint alatt is lehet szállást találni.