A rendőrkutyák megmutatták a gyerekeknek, mit tudnak – nem maradt el a jutalmuk

A sok izgalmas program közül pénteken az Argos Állatvédelmi Egyesület nyári táborában rendőrségi kutyás bemutatót nézhettek meg a táborozók. A nagy őrző-védő kutya azonban alig várta, hogy megsimogassák a gyerekek.

Rendőrségi kutyás bemutató nyűgözte le a táborozó fiatalokat

Fotó: Bús Csaba

A rendőrségi kutyás bemutatón előkerült a kábítószer

Polyák Zoltán főtörzszászlós és Csókás Zoltán törzszászlós mutatta be okos, kitartó rendőrkutyákat. Először Ikon mutatta meg, hogyan működik egy drogkeresés. Ikon egy Malinois fajtájú kutyus, aki a feladatokat labdázásért cserébe mutatta meg nekünk. 5 táska közül kellett kiválasztania, hogy melyikben van kábítószer, amit sikeresen meg is talált. Ezek után a gyerekek nagyon kíváncsiak lettek rá, hogyan is néz ki a kábítószer, és az egyikük kérdezte, hogy „Hogy néz ki a kábítószer?”, mire a mellette ülő kisgyerek azt válaszolta, „mint a cukorka”. Ezután a rendőrök kinyitották a táskát, és megmutatták a gyerekeknek, hogy hogyan is néz ki igazából a kábítószer.