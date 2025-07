Különleges gép szállt le a repülőtéren, videóra vették a nem mindennapi pillanatot

Izgalmakkal teli időszakot tudhatnak maguk mögött, akik a Bács-Kiskun megyei légteret figyelik, ritkán látott gépek érkeztek ugyanis a térségbe. Hétfő délelőtt egy Antonov AN-124-100 Ruslan, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe érkezett az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára, nem sokkal később, kedden pedig egy 319-es német Airbusról örökítettek meg egy képet, ahogy épp áthúz az égbolton. Szerdán, bár méretileg messze elmarad az előzőek mögött, egy igazán különleges repülőgép Jakabszálláson szállt le.

Alig egy nappal a Kecskemétre érkezett Antonov AN-124-100 Ruslan után most Jakabszálláson szállt le egy különleges repülőgép

Forrás: Légiközlekedés ✈️ Repülés ✈️ PlaneSpotting 🇭🇺 Facebook-oldal

Különleges repülőgép szállt le Jakabszálláson

A HA-STQ Diamond DV20 Katana típusú gép szerdán délután ereszkedett alá, majd parkolt le a jakabszállási repülőtéren. Fráter Mihály digitális tartalomkészítő és planespotter videón meg is örökítette a landolás pillanatait, melyet a Facebookon közzé is tett.

A HA-STQ Diamond DV20 Katana egy osztrák tervezésű, kétüléses könnyű repülőgép, látványos T-farokkal és orrkerékkel felszerelve. Gyakran oktatási céllal használt, fejlett és könnyen kezelhető, mindemellett alacsony az üzemeltetési költsége is. Utazási sebessége a 250 kilométer/órát is meghaladja, valamint egyhuzamban 1000 kilométert is képes megtenni. Több változatát is továbbfejlesztették, ez a modell 2015-ben került be az országba.