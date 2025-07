Testvérvárosi kerékpárosok közös túrákkal ápolják a hosszú múltra visszatekintő kapcsolatot

A két település kapcsolatának gyökerei egészen az 1700-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor a török hódoltság után elnéptelenedett félegyházi pusztát a jászok népesítették be. 1743-ban 73 jászfényszarui család indult útnak, hogy a Kiskunság homokos tájain új otthont teremtsen magának. Ezekből a családokból lettek Kiskunfélegyháza „új telepesei” – meséli Kovács Gyula, a kerékpáros közösség egyik alapítója és Kiskunfélegyháza közismert órásmestere.

Kiskunfélegyháza és Jászfényszaru kerékpárosai évről évre felváltva látogatnak egymáshoz. A találkozóról Kovács Gyula mesélt hírportálunknak

Fotó: Beküldött fotó

Kovács Gyula: a helytörténet és a kerékpározás elkötelezett művelője

Kovács Gyula nemcsak lelkes kerékpáros, aki közel negyven éve rendszeresen nyeregbe pattan, hanem elkötelezett helytörténeti kutató is. Több éve támogató-segítő munkatárs a Kiskun Múzeumban, ahol alapos ismeretekre tett szert a város múltjáról. Elmondta, 2017-ben egy jászberényi redempciós ünnepségen ismerkedett meg Győriné dr. Czegéldi Mártával, Jászfényszaru polgármesterével, és innen indult az ötlet, hogy a városok közötti kapcsolatot egy kerékpártúrával erősítsék meg. Ez a túra az 1740-ben megtett útvonalat idézte fel, amikor az őseink elindultak, hogy új hazát találjanak Félegyházán.

Az „Ősök útján”: emléktúra a múlt nyomában

– Még ugyanabban az évben felderítőútra indultunk, hogy megtaláljuk a legjobb útvonalat, majd 2018-ban elindult az első „Ősök útján” kerékpártúránk, amely összesen 330 kilométert tett ki, oda-vissza. Jászfényszaruban díszvacsorával és nagy szeretettel fogadtak bennünket, ahol megismerkedtünk azzal az 1943-as díszoklevéllel, amelyet Félegyháza képviselő-testülete köszönetképpen adott a jászoknak városuk újratelepítéséért. Ott hangzott el viccesen a polgármester asszonytól, hogy a félegyháziak visszaadhatnák az újratelepítőktől származó harangjukat, amely egyébként ma a Kiskun Múzeumban látható. Ez a párbeszéd adta az ötletet, hogy felkérjék Rádi András félegyházi festőművészt a harang megfestésére. A festményt a Jász Világtalálkozón ádták át, ezzel is szimbolizálva a régi kötelékek újraéledését – idézte fel Kovács Gyula.

Közösségépítés kerékpárnyeregben: hazai sport és kulturális programok

– Ez a kerékpáros kapcsolat nemcsak a közös kerékpározásról szól, hanem kapcsolatépítésről, barátkozásról is, így évente több közös kirándulást is szervezünk, hogy megismerjük egymás településeit, a környék látnivalóit, értékeit. Sőt egymás sportrendezvényein is részt veszünk. A jászfényszarui kerékpárosok közül többen is ma már állandó résztvevői a Petőfi Emlékfutásnak, ahol dobogós helyezéseket érnek el. De a Libafesztivál főzőversenyén is saját csapattal képviselik településüket, nagy sikerrel – hangsúlyozta Kovács Gyula.