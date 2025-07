A klíma is zabálja a pénzt? Ezzel az 5 trükkel rengeteget spórolhatsz a kánikulában!

Nyáron sokan bekapcsolják a klímát reggeltől estig, de a megnövekedett áramfogyasztás komoly meglepetést okozhat a hónap végén. Szerencsére néhány egyszerű, mégis hatékony módszerrel csökkenthetjük a klímahasználat költségeit, miközben a komfortérzetünk is megmarad. Az LG szakértője most hasznos tippekkel segít a spórolásban.

A klíma nem kell, hogy rémálommá változtassa a nyarunkat, mutatjuk, hogyan hűtheted le a lakást okosan, olcsón és környezetbarát módon

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ne állítsd túl hidegre a klímát!

Sokan hajlamosak arra, hogy a lakást sarkvidéki hőmérsékletűre hűtsék, pedig ez nemcsak egészségtelen, de a klíma is több energiát fogyaszt. Az ideális benti hőmérséklet 25–26 fok, különösen akkor, ha kint 35 fok felett jár a hőmérő. Minél nagyobb a különbség kint és bent, annál jobban megterheli a szervezetet, és a villanyórát is.

Szellőztess okosan!

A klíma nem pótolja a friss levegőt, ezért szellőztetni muszáj, de nem mindegy mikor. A hűvös éjszakai és hajnali órákban érdemes átszellőztetni a lakást, majd reggel lehúzni az árnyékolókat. A modern klímák ablaknyitás-érzékelővel is felszerelhetők, így automatikusan takarékos módba kapcsolnak, ha nyitva az ablak.

Figyeld a klíma energiafogyasztását!

Az újabb klímaberendezések már valós időben mutatják, mennyi áramot használnak. Az LG kW manager funkciója például lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonunkról is nyomon követhessük a fogyasztást, sőt, akár távolról is módosíthatjuk a beállításokat, ezzel is elkerülve a felesleges kiadásokat.

Használj időzítőt és jelenlétérzékelőt!

Nem szükséges, hogy a klíma egész éjjel működjön. Az alvásidőzítős (sleep mode) készülékek csendes üzemmódban dolgoznak és energiatakarékosan tartják a kívánt hőfokot. A jelenlétérzékelővel ellátott modellek pedig felismerik, ha senki nincs a szobában, és automatikusan takarékos módba kapcsolnak.

Ne válassz túl kicsi vagy túl nagy klímát!

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy nem megfelelő méretű klímát választanak. Egy 3,5 kW-os készülék egy nagyobb nappaliban is jól teljesít, és kevesebbet fogyaszt, mint egy túlméretezett 5 kW-os, amely már üresjáratban is sok energiát visz el. Egy jól méretezett, inverteres klíma hatékonyabb és gazdaságosabb megoldás.