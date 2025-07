Vízhiány és útlezárások is sújtják ezeket a településeket

A Kiskunvíz tájékoztatása szerint július 28-án megkezdődik Foktőn a Fő utca és Széchenyi utca, Kiskőrösön a Béke utca, valamint Soltvadkerten az Ifjúság utca ivóvízhálózatának rekonstrukciója.

A Kiskunvíz Kft. többek között a vízszolgáltatás-kiesésre is figyelmezteti a lakosságot

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mint írják, a munkálatok során Foktőn a Fő utcának a József Attila utca és Széchenyi utca közötti szakaszán, valamint a Széchenyi utcának a Fő utca és Híd utca közötti szakaszán a teljes ivóvízhálózatot, illetve a bekötővezetékeket is cserélik, és ezzel egyidejűleg a keresztező utcák csomópontjainak az átépítése is megvalósul.

Kiskőrösön a Béke utcának a Klapka György utca és Szabadkai utca közötti szakaszán szintén a teljes ivóvízhálózatot, illetve a bekötővezetékeket is cserélik, és ezzel egyidejűleg a keresztező utcák csomópontjainak az átépítése itt is is megvalósul.

Ugyanígy járnak el Soltvadkerten, ahol az Ifjúság utcának a Bajtárs utca és Nádas utca közötti szakaszán végeznek teljes cserét, emellett a bekötővezetékeket is kicserélik, és ezzel egy időben sor kerül a keresztező utcák csomópontjainak átépítésére is.

Részletes tájékoztatást ad a Kiskunvíz

A kivitelezés során számítani kell a közúti forgalom korlátozására, utcák és utcaszakaszok ideiglenes lezárására, rendszeres, időszakos vízszolgáltatás-kiesésre, melyek pontos időpontját a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. munkatársai közzéteszik honlapjukon, illetve a Facebook-oldalukon is.