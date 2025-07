Meglepő szabályok vonatkoznak a kerítésépítésre, mutatjuk, mit lehet és mit tilos!

Mivel ma hazánkban 10-ből 9 ember saját tulajdonú ingatlanban él, egyértelmű, hogy legnagyobb értékünk a házunk. Ezt megvédeni sokféleképpen lehet, de a kerítésépítés alapvető. Az viszont nem mindegy, hogy ezt hogyan kivitelezzük. Számít a méret, a szín és az anyag is.

Mutatjuk, mik a kerítésépítés szabályai 2025-ben Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az év elején életbe lépett szabályozás már részletesen foglalkozik a kerítések építésének előírásaival, ugyanakkor a helyi önkormányzatok is hozhatnak kiegészítő rendeleteket ezzel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mit is nevezünk kerítésnek. A vonatkozó kormányrendelet – amely a településrendezési és építési elvárásokat rögzíti – szerint a kerítés olyan építmény, amely elválasztja a saját telket a szomszédos ingatlantól vagy a közterülettől – írja a beol.hu.

Tilos teljesen elbarikádozni magunkat

Számos formája létezik a kerítésnek. Egy kovácsolt vaskapu vagy épített kerítés – persze hosszúságtól és nagyságtól függően – bőven milliós kategória. Nem véletlen, hogy ezt megépíteni nem kötelező. A telek határvonalain – ha jogszabály vagy hatósági döntés másként nem rendelkezik – tehát nem muszáj a telket kerítéssel határolni.

Ha viszont valaki épít kerítést, figyelembe kell venni az arra vonatkozó szabályokat. A kerítésépítés egyik legalapvetőbb szabálya, hogy tömör kerítés 2,5 méter felett nem létesíthető. Az utcára néző oldalon – vagyis a telek homlokvonalán – szögesdrót kizárólag akkor alkalmazható, ha az legalább két méterrel a járdaszint felett helyezkedik el, és nem jelent veszélyt a közterület használatára nézve.

A kerítésépítés állandó vita a szomszédok között

Visszatérő vita a szomszédok között, hogy kinek a feladata a kerítés megépítése. A beol.hu cikkéből kiderül, hogy a kormányrendelet alapján a közterületi határvonalon álló kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia. Ha az építés kötelező, akkor kerítésnek el kell készülnie:

a telek homlokvonalán, azaz az utcafronti részen,

az útról nézve a jobb oldali telekhatáron,

a hátsó telekhatár felénél, a jobb oldali telekhatártól számítva, ha nincs más megállapodás a tulajdonosok között.

Kecskeméten a városi képhez kell igazítani a kerítést

A kerítésépítés szabályaiba az önkormányzatok is beleszólhatnak. Kecskemét is rendeletben foglalkozik a kérdéssel, és néhány kritériumot meg is fogalmaz. A helyi építési szabályzat szerint az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához, megjelenéséhez, városképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.