Akácfa nőtt a bicikliút közepén, életveszélyes a kizöldült szakaszon tekerni

A helyenként szó szerint kizöldült kerékpárút nem először került a figyelem középpontjába, legutóbb néhány éve, a koronavírus-járvány idején írtunk róla, amikor a korlátozások idején a tavaszias időben sokan ültek kerékpárra, hogy a szabadban tölthessék az idejüket. Az örömteli tekerésbe akkor is, és lényegében azóta is gyakran vegyül némi üröm, a repedezett, néhol a fák gyökerei miatt felpúposodott aszfalt nemcsak rázóssá, hanem helyenként kifejezetten balesetveszélyessé tehetik a kerékpárutat a két város közötti szakaszon. Főként az éjszakai sötétben lehet nehéz ezeket a méretes bukkanókat kerülgetni.

A kizöldült kerékpárút alatt futó fagyökerek folyamatosan rongálják az utat, a repedések között pedig nem először hajt ki egy-egy fa

Fotó: Pozsgai Ákos

Petíción követelik a kerékpárút rendbetételét

Pirtó közelében, Selymes irányába, a település táblát alighogy elhagyva szó szerint a kerékpárút közepén hajtott ki az akácfa. A repedezett aszfalton ugyanott további kinövések láthatók. Hasonlóan, hanem még rosszabb állapotban van a kerékpárút Selymes–Soltvadkert közötti külterületi szakasza, amit mostanra megelégeltek az arra kerékpározók, munkába járók és futók, ezért a közelmúltban aláírásgyűjtésbe kezdtek. Petíciót fogalmaztak meg követelve a kerékpárút rendbetételét, amit több százan írtak alá.

A soltvadkerti önkormányzathoz és a közútkezelőhöz eljuttatott petíció meghallgatásra talált. Az önkormányzat a napokban közleményt adott ki a közösségi oldalán.

„A kerékpárutak karbantartása, felújításának nagy része a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatásköre és feladata. Szabadi Lívia önkormányzati képviselő nagyon sok aláírást gyűjtött az érintettek körében, a petícióban kérték a kerékpárút javítását. Az önkormányzat megkereste a kérelemmel a közútkezelőt, a napokban pedig válasz is érkezett. Tájékoztatásuk szerint helyszíni ellenőrzést tartottak, melynek értelmében: „A szakaszon vannak töredezett burkolatszélek, illetve szűkebb űrszelvények helyenként, ennek javítását az idei évre beterveztük.” Az önkormányzatot érintő szakaszon a város is elvégzi a szükséges munkálatokat.”

Tartós megoldást szorgalmaznak

A visszatérő problémára korábban a halasi bringabarátok csoportja is több alkalommal felhívta a figyelmet. A kerékpárút néhány centis aszfalt burkolata alatt maradt fagyökerek időről időre felnyomják az útburkolatot a Kiskunhalas–Pirtó közötti szakaszon is. A közútkezelő az elmúlt években már több alkalommal végzett különböző javításokat. Ezeken a helyen kivágták a felpúposodott aszfaltot, eltávolították alóla a fa gyökerét. Van, ahol azonban ott maradtak a gyökerek és a friss bitument csak rászórták, majd elsimították. Ezeken a helyeken újra kizöldül a kerékpárút, mondják a halasi bringabarátok, akik valamilyen tartósabb megoldást szeretnének. Egyben arra is felhívták a figyelmet, hogy időként a kerékpárútra belógó faágak is le kellene vágni, mert helyenként szintén balesetveszélyesek.