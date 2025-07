Újra a Baltikumba repültek a kecskeméti katonák, a légtér védelméért szállnak fel a Gripenek

Tősér Péter alezredes, a baltikumi misszió parancsnoka elárulta, rutinfeladatra készülnek, ugyanis hasonló feladatot látnak el hazánkban, illetve Szlovákiában, Szlovéniában és Horvátországban is. – Cselekedni akkor kell, ha a repülőgépek nem tartják be a légtérben kötelező eljárásokat, szabályokat. A légi irányítással minden gépnek fel kell vennie a kapcsolatot, rendelkezni kell repülési tervvel és követhető jeladóval. Ha valamelyik nem teljesül, elrendelik a riasztást – közölte Tősér Péter.

A kontingens gerincét a műszaki állomány adja, rájuk hárul a vadászgépek felkészítésének feladata. Mint azt Szabó Tamás őrnagytól, a repülő műszaki állomány parancsnokától megtudtuk, a külföldi munkavégzés logisztikailag is komoly feladatot jelent. A tartalék alkatrészeket, szükséges eszközöket megfelelő mennyiségben és időben kell kijuttatni Litvániába. A négy Gripen mellett emiatt szállító repülőgépeket is bevonnak a misszióba. Szabó Tamás közölte, meghibásodás bármikor adódhat, illetve a repülők folyamatos karbantartása is kulcskérdés, így feladatkörük a balti misszió során is kiemelt figyelmet fog kapni.