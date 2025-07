Nem csak a dinnye a sláger, lédús vetélytársáért jótékony hatása miatt is kapkodnak a vásárlók

A kecskeméti piac külső része zsúfolásig megtelt, minden asztalon roskadoznak a szép áruk, zöldségek, gyümölcsök, sőt még mindig kaphatók zöldségpalánták és kiültethető virágok. A gyümölcsök terén e hétvégén az egyik nagy népszerűségnek örvendő finomság a szilva, mely igazán sokoldalú.

Aki kilátogat a kecskeméti piacra, garantáltan teli kosarakkal, táskákkal távozik

Fotó: Bús Csaba

Egészséges és elérhető áron kapható

A szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is, igazi kincs a nyári gyümölcsök között. Bár sokan elsősorban az íze miatt kedvelik, de rendkívül jótékony hatásokat gyakorol a szervezetünkre is. Ára széles skálán mozog. Legolcsóbban 600 forint/kilogramm áron kínálták, de több helyen 1000-1200 forintot is elkértek érte.

A szilva jótékony hatásai

A szilva nemcsak zamatos és lédús, hanem igazi vitaminbomba is. Tele van antioxidánsokkal, amelyek segítenek megőrizni a sejtek egészségét, és lassítják az öregedési folyamatokat. Emellett rosttartalma révén támogatja az emésztést, természetes módon segítve a bélműködést. A benne lévő polifenolok gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatásúak.

A C-vitaminban gazdag gyümölcs erősíti az immunrendszert, míg a benne lévő kálium a szív és az érrendszer jó barátja, segít szabályozni a vérnyomást, csökkenti a stroke kockázatát, és hozzájárul a szívritmus egyensúlyához.

A diétába is beilleszthető

A szilva emellett jótékonyan hat az agyműködésre is. A benne található antioxidánsok javíthatják a memóriát és lassíthatják az idegrendszeri leépülést, így akár a demencia megelőzésében is szerepet játszhat. A szilva gazdag A-, B-, E- és K-vitaminban, valamint vasban, fluorban és más fontos ásványi anyagokban. Mindezt alacsony kalóriatartalom mellett kínálja, így ideális választás lehet azok számára is, akik figyelnek a testsúlyukra.

Olcsóbban szerezhetjük be a zöldségeket

Továbbra is számos finomság ára csökkent az előző hetekhez képest. A csöves csemege kukorica darabja már 200 forinttól elérhető, a paradicsom és a TV paprika 500 forint/kilogrammtól, kápia paprika 1000 forint/kilogrammtól, a főzőtök 400 forint/kilogrammtól, a lila hagyma csomója 450 forinttól.