Száz forint az ára, de a gyógyító hatása páratlan

Természetesen a friss és hazai zöldségekből sincs hiány. Aki már törzsvásárló, messziről kiszúrja, hol van valódi saját helyi termelőnél termett finomság, legyen az gyümölcs vagy zöldség. Újdonság is megfigyelhető a kecskeméti piacon. Már kapható füge, mely szinte biztos, hogy a kertekben termett.

A kecskeméti piac bővelkedik a hazai finomságokban

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Olcsó, egészséges és finom

A füge nemcsak ízletes gyümölcs, hanem valódi tápanyagbomba. Frissen és aszalva is értékes összetevőket tartalmaz. Ráadásul olcsó, ha darabra vesszük. Méretétől és eladótól függően 100-150-200 forintot kértek egy-egy fügéért. Nemcsak édes és finom, hanem rendkívül egészséges, így érdemes rendszeresen fogyasztani. Aki szerencsés, annak saját is terem a kertjében.

A füge jótékony hatásai

Jelentős mennyiségben tartalmaz B6-, K- és A-vitamint, valamint olyan ásványi anyagokat, mint a kálium, kalcium, magnézium, vas és folsav. Ezek az összetevők elengedhetetlenek az idegrendszer, a csontok, az izmok és a szív megfelelő működéséhez. Magas rosttartalma révén a füge segíti az emésztést. A rostok emellett hosszabb teltségérzetet biztosítanak, ami különösen előnyös lehet fogyókúra esetén.

A füge gazdag polifenolokban és más antioxidánsokban, amelyek semlegesítik a szabadgyököket. Ezáltal csökkenthetik a krónikus betegségek, például a szív- és érrendszeri problémák vagy a daganatos megbetegedések kockázatát. A benne található kálium hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásához, míg a B6-vitamin az idegrendszer működését segíti. Ezek együttesen támogatják a szív egészségét és a stresszkezelést.

Kecskeméti piac gyümölcskínálata

A hazai görögdinnye ára nemcsak a boltokban, hanem a piacon is csökkent. Már 450-500 Ft/kg áron is megvehető az árusoktól. A sárgadinnyét a legtöbb helyen 600 Ft/kg áron adják. A barackokból többféle kapható: jellemzően a sárgabarack 1900-tól, a nektarin 1500-tól, a z őszibarack 2000-től érhető el. Cseresznye is még egy-két standon megtalálható, az ára 2800 Ft/kg. A szilva ára 600-1200 Ft/kg között mozog.

A lecsót már olcsón elkészíthetjük

A zöldségek ára is csökkent. A zöldbabot már 1200-1500 Ft/kg áron beszerezhetjük, a cukkinit 450 Ft/kg-ért. Paprikákat nagyon baráti áron mérik, a kápia paprikából már 1000 Ft/kg-ért válogathatunk, a TV paprikából 700 Ft/kg-ért. S ezek nem a lecsóba való kategória, szépek, húsosak. Ami drágább, az a kalifornia paprika, ami szintén nagyon jól néz ki, de kilójáért 2000 Ft-ot kértek. Kivétel is akad: a brokkoli inkább drágább lett, 1800-at kérnek kilójáért.