Váratlanul leállt az MR-készülék, megszólalt a kórház

A kórház Facebook-posztjában olvasható tájékoztatás a kecskeméti MR-berendezés átmeneti leállásáról, valamint megosztottak a jövőre nézve egy több száz milliós diagnosztikai fejlesztésről szóló hírt is.

A kecskeméti MR leállt, a kórház már megtette a lépéseket

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mit jelent a betegellátásra nézve a kecskeméti MR leállása?

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti telephelyén működő MR-berendezés 2025. július 27-én, vasárnap este leállt. A leállás a betegellátást nem veszélyezteti. A már előjegyzett vizsgálatokat átütemezik, és munkatársaik minden érintett pácienssel közvetlenül felveszik a kapcsolatot. Ezúton is köszönik az érintettek türelmét és megértését.

Új készülék érkezik a kórházba

Jó hír azonban, hogy ősszel a több száz milliós diagnosztikai fejlesztés keretében a készülék teljes cseréje megtörténik. Az új, csúcstechnológiás MR jelentősen javítja majd a diagnosztikai lehetőségeket – olvasható a kecskeméti kórház bejegyzésében.

Az országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében kormányzati forrásból 30 darab CT- és 11 darab MR-készüléket szereznek be központilag 22,6 milliárd forint értékben.

Ennek köszönhetően a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház több száz milliós fejlesztést valósít meg az Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálásával, melynek részeként Kecskemétre új, innovatív MR-készülék érkezik, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház Telephelyen pedig a CT-berendezés újul meg.

A bajai kórház se maradt ki a fejlesztésből

Korábban beszámoltunk róla, hogy a bajai kórházba is új műszereket szerelnek be, ennek az előkészítési munkálatai kezdődnek. Az eddigi 16 szeletes CT-t egy 128 szeletes, csúcstechnológiás berendezésre cserélik, amelyet a diagnosztikai épületében helyeznek el. Tervezik továbbá új MR-készülék vásárlását is a bajai kórházba.