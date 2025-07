Ne dobja a tóba megunt házi kedvencét! Veszélybe sodorják az őshonos teknősöket

Ha idegen fajok kerülnek az őshonosok közé, az komoly ökológiai következményekkel járhat. Sokan nem is sejtenék, mekkora probléma, hogy megjelentek a napokban idegenhonos teknősök az Iskola-tóban – tette közzé a Facebook-oldalán Lajosmizse város.

Idegenhonos teknősök tűntek fel Lajosmizsén

Forrás: Lajosmizse város Facebook-oldala

Komoly károkat okozhatnak az idegenhonos teknősök

Többen is észleltek a közelmúltban sárga- és vörösfülű ékszerteknőst a tóban, amelyek valószínűleg a terráriumból kikerülő, megunt házi kedvencek. A ékszerteknősök rendkívül szapora állatok, évente ugyanis többször raknak tojásokat, ami az őshonos fajok, például a mocsári teknős állományára súlyos veszélyt jelent – figyelmeztetnek a bejegyzésben.

Ne engedjük szabadon házi kedvenceinket!

Lajosmizse településüzemeltetési munkatársai igyekeznek befogni az invazív fajokat, melyeket a Kecskeméti Vadaspark fogadja be, hogy megfelelő körülmények között folytathatják életüket. A város azonban arra kéri a lakosságot, hogy ne engedjék szabadon házi kedvenceiket a természetbe, hiszen a terráriumi állat sorsa is veszélybe kerül és az őshonos élővilág is!