Rémálom a recepción! Erről minden családosnak tudnia kell!

Bár nem minden szálláshely ellenőrzi egyformán szigorúan, a szabályozás világos: a gyerekeknek is kell személyazonosításra alkalmas okmány a hotelbe való bejelentkezéshez. Érdemes ezzel számolni már az utazás tervezésekor.

A hotelekben is kellhet a személyi igazolvány a gyereknek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért lehet szükség a gyerek igazolványára?

A magyarországi szálláshelyeket jogszabály kötelezi arra, hogy minden vendég adatait rögzítsék a Vendég Információs Zárt Adatbázisban (VIZA rendszer). Ez a kötelezettség életkortól függetlenül érvényes, vagyis a gyerekek esetében is fennáll.

A bejelentkezéskor a legtöbb helyen ezért kérik a gyerek érvényes fényképes igazolványát. Elfogadott dokumentum lehet a személyazonosító igazolvány vagy az útlevél. A lakcímkártya önmagában nem elegendő.

Eltérő gyakorlatok a hoteleknél

A hivatalos előírások egyértelműek, a valóságban azonban különböző helyzetekkel lehet találkozni. Vannak szálláshelyek, ahol szigorúan betartják a szabályt, máshol viszont rugalmasabban kezelik.

Kecskeméten például az Aqua Hotel weboldalán külön tájékoztató olvasható a témáról. A hotel a következőt közli:

„A fenti szabályok – életkortól függetlenül – valamennyi vendégre nézve kötelezőek.”

A tájékoztató arra is kitér, hogyha a gyermeknek még nincs igazolványa, a Kormányablakban akár aznap is kérhető ideiglenes személyi igazolvány, amellyel már be lehet jelentkezni.

Mit lehet tenni, ha nincs a gyereknél igazolvány?

Előfordulhat, hogy az igazolvány otthon marad, vagy még nem is lett igényelve. Ilyen esetekben néhány lehetőség segíthet:

Előzetes egyeztetés a szállással: foglalás előtt vagy után érdemes rákérdezni, milyen dokumentumokat kérnek.

Digitális másolat vagy fotó bemutatása: hivatalosan nem elfogadott, de előfordulhat, hogy átmenetileg segít.

Ideiglenes személyazonosító kiállítása: a legtöbb városban gyors ügyintézésre van lehetőség a Kormányablakban.

Érdemes előre gondolkodni

A kellemetlenségek elkerülése érdekében hasznos lehet: