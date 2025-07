Egykoron szovjet katonák lakták, ma menő városrésszé fejlődött Homokbánya

Kedvelt szórakozóhelyük volt az egykori iparos otthon, az lett a tiszti klubjuk

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Lőgyakorlatokra jártak

Egyszerre több alakulat állomásozott Homokbányán, melyek gyakran tartottak gyakorlatokat. A csapatok feltehetőleg a Bócsa környéki lő- és gyakorlótérre jártak ki a nagyobb gyakorlatokra, lövészetekre, de a Csalánosi parkerdőnél is tartottak lövészetet és kisebb gyakorlatokat. Olykor-olykor a sorkatonákat is kiengedték csapatban, hogy segédkezzenek a szüretelésben, érdekesség, hogy a volt katonák közül sokan emlékeznek meg az internetes fórumokon a finom cseresznyéről. A laktanyában természetesen könyvtár is működött, több mint 3 millió könyvvel, illetve itt nyomták a Gárdista című folyóiratot is. A belvárosban a mai Ifjúsági Otthon, az egykori Iparosotthon szovjet tiszti klubként is szolgált, ahová szórakozni jártak. A szovjet katonák 1991-ig állomásoztak Homokbányán.

A városrészben lévő régi laktanya első felújított épületeit, az önkormányzati bérlakásokat a 2000-es évek elején adták át. Azóta rengeteg épület megújult, sőt újak is épültek.