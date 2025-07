Száz évig szolgálta a katonaéletet, negyedévszázada a vállalkozókat segíti

Városképet emelő ikonikus épületek

Az egykori laktanyák épületei ma is maradandó értéket képviselnek a városkép és a műemlékvédelem szempontjából. A legtöbb kaszárnyát a második világháborút követően a szovjet hadsereg hazánkban állomásozó egységei vették birtokba. Kivonulásuk után átalakították az épületeket, azóta békésebb célokat szolgálnak. Mint már említettük, a Ferenc József laktanyában ma a Kodály zeneiskola, a honvéd lovassági laktanyában a kamara működik, a Rudolf-laktanya egy részét már felújították, illetve jelenleg is folyamatban van. Az Erzsébet-laktanya felújítása is megtörtént, egy új lakónegyed részévé vált irodaépületként.