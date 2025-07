Hármas ikrek születtek Kecskeméten, hat hét után végre hazamehetett a család

Július 23-án jött el a kecskeméti Kovács-család életének egyik nagy napja, az édesanya és három gyermeke hazamehetett a kórházból. Kovácsné Kis Kamilla hármas ikreknek adott életet június 16-án, de már jóval ezelőtt megfigyelés miatt beköltözött a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházba.

A kecskeméti hármas ikrek több mint egy hónapot töltöttek kórházban, de a legfontosabb, hogy mindenki egészséges

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Az édesanya hírportálunknak elmondta, először megrémültek, amikor megtudták, hogy a pocakban hárman is vannak, hiszen ilyen hirtelen nem terveztek ilyen nagy családot. – Miután felocsúdtunk a rémületből, végtelen örömmel tekintettünk arra, hogy hármas ikreket várok – mondta Kovácsné Kis Kamilla.

A hármas ikrek végig jó kezekben voltak

Az édesanya elmesélte, hogy nőgyógyásza és a kecskeméti kórház által végig biztonságban érezte magát, majd terhességének 26. hetétől kezdve már bent tartották a kórházban, ahol szigorú ágynyugalom mellett folyamatosan megfigyelték a babákat. – Rengeteg vizsgálatot végeztek el rajtam, ami nagyon megnyugtató volt, hiszen ha bármit éreztem, máris utánajártak az orvosok annak, hogy minden rendben volt-e. Gyógyszereket is kaptam és végig az volt a cél, hogy minél tovább maradjanak bent a babák – mondta az anyuka, aki hozzátette, spontán fogantak meg az ikrek, nem lombikkal, pedig ez hármas ikreknél gyakori.

A babák – Elena, András és Nándor – végül császármetszéssel 30 hét + 6 napra születtek meg, és természetesen rögtön a koraszülött osztályra kerültek. – Inkubátor kellett nekik és non-invazív lélegeztetésre volt szükségük, valamint oxigént is kaptak – említette meg Kovácsné Kis Kamilla. Hozzátette, mivel nagyon fontos a kicsik fejlődése szempontjából a kötődés, amikor csak lehetett, kenguruztak velük, így ő is és az édesapa is kontaktusba kerülhetett a babákkal. Ahogy teltek a hetek, az anyuka egyre többet nyúlhatott a picikhez, pelenkázta őket és teljes mértékben részt vett az ellátásukban. Kamilla hangsúlyozta, rendkívül hálás a kórháznak és az osztálynak!

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-bejegyzése szerint a legkisebb baba, Nándor 1300 grammal, András 1380 grammal, Elena pedig 1400 grammal látta meg a napvilágot.