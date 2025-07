Kitűnő halászlevek, vidám társaságok, örömteli hangulat a Szelidi Halászléfőző Fesztiválon – galériával

Főtt és sült halak a terítéken

A kitelepült éttermeknél a késődélutáni órákig mindenkinek jutott a finom halászléből, a hódítóan méretes és szaftos sült halakból, és minden olyan halételből, ami még a legigényesebb vendégek elismerését is kivívta.

Bármennyire is össznépi ünnep, baráti összejövetel a szelidi Szittyótéri Halászléfőző Verseny, azért a szervezők és a zsűri a versenyjellegről egy pillanatra sem feledkeztek meg. A főzőhelyeken valamennyi csapat nevét kifüggesztették, de a nyilvánosság abban is megmutatkozott, hogy bárki, aki kicsit is kíváncsiskodott, azt az egyes versenyző csapatok legalább egy kóstolás erejéig marasztalták, az újdonsült barátságot egy jó rozé fröccsel, kupica pálinkával megpecsételték. Aki nem tudta volna, mennyi az idő, az dél körül már az egész Szelidet betöltő halászlé illatfelhőből következtethetett: éppen ideje lesz indulni a Szittyótérre.

Odaérve aztán meg is lepődhetett, mert leginkább a vendéglők elé kitelepült halfőzőknél, halsütőknél alakultak ki sorok. Reprezentálva mindezzel persze azt is, hogy a hagyományos halételek, úgy mint halászlé, sült hal mellett az újra értelmezett halétkeknek is meg van a maga, kopoltyúsokra éhes (réteg) közönsége.

Ponytből készült ételek

Azt le kell szögezni, a verseny szervezői mellett a halat szeretők idén is a pontyból készült halászlevet részesítették előnyben. Ezúttal kevesebb volt a vegyes halból főzött, viszont többen apróhalból, illetve a hal fejéből és farkából főztek alaplevet, hogy aztán ebbe engedjék a gusztusos, előre lesózott halszeleteket, vagy éppen a szépen kifilézett halkockákat és persze az utolsó 5–10 percben az ikrát és a haltejet.