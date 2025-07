Ha itt használod a telefonod, biztos elveszítesz mindent!

Az online térben már egyetlen figyelmetlen pillanat is elég ahhoz, hogy baj történjen: egy meggondolatlanul megnyitott üzenet, egy ismeretlen helyen megadott adat vagy egy kártékony link következtében könnyen kiszolgáltatottá válhatunk. Ilyenkor nemcsak az e-mail fiókunk vagy a közösségi oldalaink kerülhetnek veszélybe – a hackerek akár személyes adatainkhoz, fotóinkhoz, videóinkhoz is hozzáférhetnek. Sőt, szélsőséges esetben még a bankszámlánkat vagy akár teljes digitális eszközeinket (számítógépünket, okostelefonunkat) is átvehetik – figyelmeztet a borsonline.hu.

Így kerülhetjük el a hacker-támadásokat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nyaraláskor is különösen figyeljünk a hacker-támadásokra!

Utazás közben hajlamosak vagyunk lazábban kezelni a biztonsági óvintézkedéseket, pedig ilyenkor különösen nagy veszélynek vagyunk kitéve – főként reptereken, vasútállomásokon vagy más forgalmas, nyilvános helyeken. Ezeken a helyeken sokszor elérhető ingyenes Wifi, illetve telefontöltési lehetőség is – de nem mindegy, hogyan és mit használunk.

A szakértők óva intenek az idegen USB-eszközök használatától:

Soha ne csatlakoztassunk ismeretlen kábelt vagy USB-eszközt telefonunkhoz, laptopunkhoz, okoseszközeinkhez – még akkor sem, ha az csak egy egyszerű töltőkábelnek tűnik! Ma már léteznek olyan kábelek, amelyek látszólag ártalmatlanok, valójában azonban kártékony programot tartalmaznak.

A megoldás: használjuk saját töltőnket és kábeleinket, még ha nyilvános konnektort veszünk is igénybe.

Nyílt Wifi-hálózatok

A nyilvános, ingyenes Wifi sokszor csábító lehet, de ezek gyakran megbízhatatlanok. Előfordulhat, hogy valójában egy hacker által létrehozott hálózathoz csatlakozunk – elég csak egy megtévesztő névre gondolni, amit bárki szabadon beállíthat. Ha ez megtörténik, könnyedén hozzáférhetnek adatainkhoz.

Ha mégis rákényszerülünk egy nyílt Wifi használatára, tartsuk be a következő szabályokat: