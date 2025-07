Eddig sosem látott részletek tűnnek fel Bács-Kiskun utcáin, ne lepődj meg, ha találkozol magaddal

Egyre részletesebb, egyre hasznosabb

A Street View jelenleg több mint 100 országban érhető el, több mint 280 milliárd panorámaképpel. Magyarországról nemcsak közutak, de turisztikai látványosságok is bekerültek: bejárhatjuk például a Pécsi Székesegyház környékét, a Balaton partját vagy akár az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark területét is, mindezt otthonról.

Most pedig a legújabb képek révén Bács-Kiskun megye városait és falvait is felfedezhetjük a frissített, tűéles képeken. Akár nosztalgiázni szeretnénk, akár utazást tervezünk, a Google Street View hasznos társ lehet a mindennapokban is.