Tízezrek özönlöttek a tóparti fesztiválra, az édesanyákat támogatja az új ambulancia

Így lesz a levendulád évről évre dúsabb és illatosabb, a metszés aranyszabályai

Hamarosan elérkezik a legjobb időpont a levendulák metszéséhez. Bár a levendula nem igényel sok törődést, de a metszéssel sokat tehetünk a növény egészséges fejlődése és bőséges virágzása érdekében. A levendula metszése nem nagy ördöngösség, cikkünkben a legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük csokorba.

Ezek a zenekarok meghódították a világot. Te mennyire ismered őket?

Szereted a Smoke on the watert vagy a Break on Through című dalokat? Ha sokat hallgatsz zenét, ezt a rockzenei kvízt neked találták ki.

Íme 8 bevált tanács fáradtság ellen, így készülj fel a biztonságos vezetésre hosszú utak előtt

Nem könnyű ébren maradni vezetés közben egy hosszú út során. A nyári nagy utakra hoztunk tippeket a fáradtság ellen.

A titok, amit minden medencetulajdonos tudni akar, így lesz kristálytiszta a víz

A nyári hőségben nincs is jobb, mint megmártózni egy saját medencében, de mit ér mindez, ha a víz zavaros vagy zöld? A tökéletes medence víz eléréséhez nem elég néhány tabletta, tudás, odafigyelés és jól megválasztott vegyszerek is kellenek hozzá.

Megszületett a szafari park legújabb lakója, a látogatók már meg is csodálhatják

Nagykőrösön, a Richter Safari Park nemcsak az ott élő állatoknak egy csoda szép oázis, hanem az oda látogatóknak is. A mintegy 300 állatnak helyet adó szafari park újabb egyeddel bővült.

Tombolnak a lángok az erdőnél, öt település tűzoltói vonultak ki

Lábon álló gabona és akácerdő aljnövényzete gyulladt ki Szentkirály külterületén vasárnap délután. A több hektáron égő területet öt település hivatásos és önkéntes tűzoltói oltották a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

Harminc éve rejtély, kinek a holttestét találták meg, hiába a különös ismertetőjegyek

Már 30 éve nyomoznak a hatóságok, ki lehetett, mi történhetett vele. A Foktőn talált ismeretlen holttest rejtélye máig sem oldódott meg, mutatjuk a részleteket.