Gólok és gőzölgő bográcsok alapozták meg a falunap hangulatát – galériával

A falunapot a kispályás labdarúgó-bajnokság nyitotta meg. A torna szervezője, Nagy Győző elmondta: ebben az évben ez már a harmadik alkalom, hogy találkozhattak a focisták a januári teremlabdarúgó-torna és a majálisi mérkőzések után. A versenyre kilenc csapat nevezett, akik két csoportban küzdöttek meg egymással. A résztvevők többsége Baja és környékéről érkezett, vegyes csapatokat alkotva. A döntőben a H-Z Tetőszervíz csapata 4–1 arányban győzte le a Hangover együttest, míg a dobogó harmadik fokára az NT FK FC állhatott fel. A torna gólkirálya a H-Z Tetőszervíz játékosa, Töttös Bálint lett. A szervező hozzátette: augusztus 20-án egy újabb tornát tartanak, amelyre minden csapatot szeretettel várnak.

Pörköltfőzők is versenyeztek a falunapon

Fotó: Tölgyesi Gábor

Először rendeztek U11-es gyermekfocit a falunapon

Különleges színfoltja volt a délelőttnek az U11-es gyermekfoci, amelyet a hercegszántói falunap történetében most először rendeztek meg. A lelkes szurkoló szülők és érdeklődők izgalmas mérkőzéseket láthattak. Az első helyet a LUA Baja csapata szerezte meg, megelőzve a vaskúti focipalántákat. A harmadik helyezett a hazai, szántói gárda lett, míg negyedikként az érsekcsanádi fiatalok végeztek. A torna gólkirálya a vaskúti Holczer Dilen lett, hét találattal.

Csuhé-babák is készültek

A falunap családi programjai az önkormányzat szervezésében, a népművészet jegyében valósultak meg. Varga Gábor polgármester tájékoztatása szerint a gyermekek táncát az izsáki Bőtös Barnabás néptáncoktató és párja, Bőtös–Kürtös Lilla vezette, a kicsik örömmel sajátították el a néptánclépéseket. Népi hangszerbemutató is színesítette a programot, majd a Duna–Tisza közi Népművészeti Egyesület tagjai tartottak kézműves foglalkozásokat. A Kecskemétről érkezett Béres Andrea és Bancsikné Ibolya csuhébaba-készítésre tanította a gyerekeket, de gyöngyfűzést is kipróbálhattak az érdeklődők. Az ugrálóvár sem maradhatott ki a kínálatból, nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Pörköltfőzők is versenyeztek

A pálya másik oldalán közben javában zajlott a hagyományos pörköltfőző verseny. Miközben a versenyzők az elismerés reményében főztek, a nap hagyományainak megfelelően más ételkülönlegességek is készültek. Pásti Anita szakács arról számolt be, hogy kifejezetten szeret nagy mennyiségben főzni, és a falunap kiváló alkalmat biztosított erre. Ezúttal babgulyással készült, amelyből 100 adagot tervezett: 8 kg tarkababot, 3 kg füstölt húst, valamint 18 kg nyers húst – ebből 3 kg sertésláb, a többi első csülök – került a bográcsba. A megfelelő vízmennyiség betöltése után következett a főzés, fűszerezés, majd a kóstolás. Mint mondta, az étel sikert aratott, szinte teljesen elfogyott, sokan haza is vittek belőle a családjuknak.