Hollywood lecsapott a Hungaroringre, a magyar mozinézők pedig értékelték a hírverést

Ritkán látott felhajtás övezte az F1 – A film forgatását és az alkotás premierjét. Az külön izgalmat adott a történethez, amikor kiderült, a hétszeres Formula–1-es világbajnok, Lewis Hamilton társproducerként vesz részt az F1 film elkészítésében. Ez garancia lehetett arra, hogy valósághű ábrázolást láthatunk a filmvásznon.

Az F1 film a magyar rajongóknak azért is lehet kedves, mert több jelenetet a Hungaroringen forgattak

Fotó: Shutterstock.com

Miről is szól az F1 film?

A történet szerint Sonny (Brad Pitt) a Forma–1 nagy ígéreteként kezdte a versenyzést, de egy hatalmas karambol során megégett és kiégett. Ma már egy furgonban él, iszik és szerencsejátékozik. Valami mégis lehet még benne, mert egy nehezen boldoguló F1-es csapatfőnök, Ruben (Javier Bardem) váratlan ajánlattal keresi meg: még egyszer, utoljára próbáljon szerencsét, térjen vissza a nagy versenyhez, és nem utolsó sorban, mentse meg őket. A másik pilótájuk, Joshua (Damson Idris) kezdő, de rakétatempóban él, és semmi sem drága neki a győzelemért. Feldübörögnek a motorok, de Sonnyt utoléri a múltja. Arra is rá kell jönnie, hogy a csapaton belül kell keresnie a fő ellenfelét, a megváltás felé vezető úton viszont senki sem mehet végig egyedül.

Nem gondolkodtak kicsiben

Ami az F1 film kétségkívül legnagyobb érdeme minden kritika ellenére az az, hogy az APXGP autókat az F2/F3 alapokra építették, egy valódi Mecachrome-Mercedes motorral ruházták fel, és a filmben konkrét versenyhétvégék – köztük Silverstone, Abu Dzabi és a Hungaroring – teljes paddockját bevonták a forgatásba. A mai mezőny pilótái – köztük Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Lecler, Lando Norris és Carlos Sainz – is feltűnik a vásznon. Ez a F1- rajongók számára nyújthatott különösen nagy élményt.

Hollywoodi sztori valós elemekkel

A film kritikái finoman szólva is megosztók. Egyik szerkesztőnk, aki maga is lelkes Forma–1-rajongó, már a premier napján megnézte a filmet. – Már a vetítés előtt sok kritikát olvastam, és egy részükkel a filmet látva egyet is értek. Tényleg vannak olyan jelenetek, amelyek távol állnak a valóságtól, a Forma–1 nem egészen így működik. Mégis Carlos Sainz (korábbi Ferrari-, jelenleg Williams-pilóta) szavai jutottak eszembe, aki azt mondta: ez egy hollywoodi film, ami a szélesebb közönséget célozza, és új rajongókat vonzhat be a sport világába. Ráadásul a valós versenyhelyszínek és a valódi pilóták feltűnése a filmben számomra nagy élményt nyújtottak, hisz rajongásig szeretem ezt a sportot és egyszerűen csak jó volt ezt látni a mozivásznon. Szóval, ha megengedjük magunknak, hogy élvezzünk egy jó mozit, akkor nem fogunk csalódottan távozni – foglalta össze az élményeit.