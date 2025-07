Leszakadt a lépe, hetek óta kórházban ápolják a rolleres horrorbalesetet szenvedett tinédzsert

Amikor piacra dobták, vagány eszköznek tűnt és mindenki ilyet akart. Azóta viszont kiderült, hogy az elektromos roller nem játék, és ezt most egyre több család tapasztalja meg a legrosszabb módon. Miközben ugyanis egyre több fiatal száguld e-rollerrel az utcákon, a baleseti statisztikák is egyre riasztóbbak. Az elektromos rollerbalesetek akár halálos végkimenetellel is járhatnak.

Elektromos rollerbalesetek naponta történnek és sajnos rengeteg az áldozat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Sokkoló elektromos rollerbaleset Kerekegyházán

Nemrégiben Kerekegyházán történt egy olyan eset, amely megrázta az egész települést. A Fő utcán, egy fagyizó előtt két gyermek osztozott egy elektromos rolleren. A szemtanúk szerint 50-60 kilométer/órával száguldoztak, amikor hirtelen elveszítették az irányítást, és súlyos balesetet szenvedtek. Mindkettőjüket kórházba szállították. Az információk szerint egyikük epilepsziás rohamot kapott az esés után. A várost és a családokat mélyen megrázta az eset – de szerencsére mindkét gyermek életben maradt, bár valljuk be őszintén, ez csak a szerencsén múlott.

Ráadásként, a bukósisak és védőfelszerelés nélküli száguldozás veszélyeit még meg sem említettük, és az is nagy kérdés, hogy egy tizenéves gyermek mennyire van tisztában a KRESZ-szabályokkal és a sebesség fogalmával, veszélyeivel.

A Bethesda Gyermekkórház is felemelte a hangját

A Bethesda Gyermekkórház ügyeleteiben egyre sűrűbben látják a rollerbalesetek következményeit. Mint írják, egy-egy ügyeleti időszakban akár 5-6 gyermek is érkezik súlyos sérülésekkel, melyeket elektromos rollerezés közben szenvedtek el.

A kórház a közösségi oldalán nemcsak számokkal, de személyes történettel is próbálja felhívni a figyelmet a veszélyekre. A 17 éves Mana 15 napja fekszik a kórházban. Súlyosan megsérült, amikor egy teljesen sima, egyenes úton magától kifordult a roller kereke, és ő nagy sebességgel a földre csapódott.

A 17 éves Mana 15 napja fekszik a kórházban

Forrás: Bethesda Gyermekkórház Facebook-oldala

Mana üzenete az esettel kapcsolatban:

Ne legyél te a következő! Nem éri meg megvárni, hogy valami történjen, és majd utána veszek bukót. Utána megyek lassabban. Utána majd lerakom a rollert. Én is így gondoltam, és majdnem rámentem.

A fiatal részletesen beszámolt sérüléseiről is:

megsérült a válla,

könyöke,

térde,

a kormány beleállt a hasába,

vesezúzódása lett

leszakadt a lépe.

Mindez egyetlen esés következménye.

Egy szempillantás alatt ide kerültem a kórházi ágyba. És látom, hogy naponta átlag 5 új rollerbalesetes érkezik. Ne te legyél a következő!

– hangsúlyozza Mana.