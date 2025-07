Lélegzetelállító sebesség és tuti életveszély – itt a világ leggyorsabb elektromos rollere

A gyorsulás, az erő és a dizájn valóban lenyűgöző, de felmerül a kérdés: milyen szabályozás vonatkozik majd ezekre a járművekre, és hogyan lehet biztonságosan integrálni őket a forgalomba? A roller szabályozása amúgy is terítéken lévő téma. A szakértők szerint ehhez nemcsak jogszabályi, hanem biztosítási szempontból is átgondolt keretrendszerre van szükség. Ma már egyre több biztosító kínál elektromos roller biztosítást – június óta a legtöbb e-rollerre kötelező is kötni –, de kérdéses, hogy egy 160 km/órás járműre ez milyen feltételekkel lenne elérhető.

Az elektromos roller nem biztos, hogy a közútra való

Bár a technikai bravúr vitathatatlan, a Bo The Turbo nem való mindennapi közlekedésre – és semmiképp sem kezdőknek. De önmagukban az elektromos rollerek forgalomban való jelenléte is minimum kérdéses. Ahogyan arról mi is több soron beszámoltunk, mindennaposak a rollerbalesetek, nem egy esetben a legtragikusabb végkimenetellel.

Az a szülő, aki e-rollerrel ajándékozza meg gyermekét, minimum óvatosságra, figyelemre és a szabályok ismeretére kell, hogy ösztönözze őt. De az biztos, hogy legyen szó akár egy alap felnőtt rollerről, akár egy futurisztikus, turbós gépcsodáról, jelenleg ez az egyik legveszélyesebb közlekedési forma.