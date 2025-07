Fellélegezhetnek a rajongók, bejelentették, mikor lép újra színpadra az Elefánt

Az Elefánt együttes több mint egy hónapja, nem sokkal a kecskeméti koncertjük után jelentette be, hogy frontemberük kórházba került, így nyáron várhatóan sok fesztiválon nem tudnak részt venni. Szendrei Csaba, az Elefánt együttes frontembere Facebook-videóban beszélt arról, milyen állapotban van, és ezek alapján mikor léphet színpadra.

Az Elefánt együttes frontembere megosztotta rajongóival, mikor láthatják újra színpadon

Az Elefánt együttes elcsípi a fesztiválszezon csücskét

Sokan aggódtak Csaba állapotáért, de végre meg tudta nyugtatni rajongóit, támogatóit, és biztos időpontot is mondott gyógyulására. A SZIN fesztivál lesz az első fellépésük, ahol újra tudnak találkozni rajongóikkal. A Budapest Parkban történő koncertjükre melegítenek be több kisebb koncerttel, hogy ott teljes erőbedobással léphessenek fel – mondta videójában a frontember.

Felépülés

Jelenleg Csaba a kórházban erősödik a terheléses edzéseken, de állapota már javult, hiszen vezethet és lassan elkezdhet újra úszni is. Felépülésének folyamatában nagyon sokat segített, hogy ennyien biztatták, és több banda is segítette az együttest ebben a nehéz időszakban. A Carson Coma énekelte helyettük dalaikat, amiket akkor ők nem tudtak előadni ebben a helyzetben közönségüknek. Meghatódottan mesélte el azt is, hogy mennyit számított neki, hogy ennyien gondolnak rá.