Új egészségügyi központot építenek a kecskeméti városrészben, már a tervek is lenyűgözőek

Kadafalva folyamatosan fejlődik. Az elmúlt 10 évben megduplázódott a lakosságszáma, az önkormányzat reagálva a megnövekedett közintézményfejlesztési igényekre több beruházást is eszközölt. Most következik a legnagyobb: az új közösségi ház és egészségügyi központ építése.

Kadafalva közösségi házzal és egészségügyi központtal bővül, a részletekről Balogh Zoltán, a városháza Fejlesztéspolitikai Iroda vezetője adott számot

Fotó: Rádió 1 Gong

Iskolabővítés, bölcsődeépítés után az óvoda következik

Balogh Zoltán a beszélgetés elején szólt a már megvalósult fejlesztésekről. Különböző együttműködések keretében bővítették az iskolát, új kétcsoportos bölcsődét építettek. A városban több óvodafejlesztés zajlik, ennek részeként a kadafalvi kétcsoportos óvoda további két csoporttal bővül, várhatón 2026-ban.

Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy a városrészben az egészségügyi intézményekre is reflektáljanak, ezeknek a fejlesztési igényeire megoldást találjanak. Így pályázatot nyújtottak be egy olyan komplex, hatalmas épületegyüttes felépítésére, mely egészségügyi és közösségi célokat is lefed. A pályázat sikeres volt.

Az önkormányzat pályázati támogatást nyert az építkezéshez

A Kada Elek Egészségügyi és Közösségi Központ a Boróka és a Nárcisz utca sarkán lévő nagy önkormányzati területen épül fel a következő években. Balogh Zoltán elmondta: mind a közösségi központ, mind az egészségügyi központ esetében az önkormányzat a támogatási kérelmet 2025 év tavaszán nyújtotta be, és már támogatási döntésben is részesültek. Jelenleg a támogatási szerződések megkötésénél tartanak.

2026 második felében indulhat az építkezés

A támogatási szerződés megkötését követően 36 hónap áll rendelkezésre az épület megvalósítására, úgyhogy most egy nagyon intenzív projekt végrehajtás előtt áll az önkormányzat. Várhatóan a támogatási szerződést a nyáron aláírják.

Az engedélyes tervek és az építési engedélyek már megvannak, most a kiviteli tervezés előkészítése folyik. A kiviteli tervek vélhetően 2025-ben, 2026 elejére elkészülhetnek. Ez követően kezdődik meg a közbeszerzési eljárásnak az előkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, ami amennyiben sikeres, akkor 2026 második felére a vállalkozási szerződés rendelkezésre állhat, és ezt követően indulhat a kivitelezés, ami körülbelül 18-20 hónapot vesz igénybe.