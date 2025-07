Léna szinte megvakult, így harcoltak a kutyákat is érintő alattomos betegséggel – videóval

Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei speciális kutató mentő egyesület kutyavezetője egy nagyon fontos témára szeretné felhívni az állattartók figyelmét. Nemrégiben szokatlan viselkedést észlelt saját kutyáján, amelyre korábban nem volt példa. Egy cukorbeteg kutya esetében a tünetek gyakran rejtve maradnak, különösen a nyári hőségben, ezért is kiemelten lényeges, hogy gazdiként fokozottan figyeljünk kedvencünk egészségi állapotára.

Egy cukorbeteg kutya állapota nagyon gyorsan romolhat, akár a látását is elveszítheti

Fotó: Beküldött fotó

Fogyott a cukorbeteg kutya, hiába evett sokat

Andrea nemrég kutyusánál, Lénánál furcsa viselkedésre lett figyelmes, ami azt jelentette, hogy nagyon sokat ivott és evett, azonban elkezdett egyre jobban fogyni, amivel a kutya cukorbetegség jeleit mutatta. A helyzet olyan gyorsan súlyosbodott, hogy egy hét alatt szinte megvakult a kutyus. Amint ezt észrevette, el is vitte állatorvoshoz, és kiderült, hogy Léna vércukorszintje az eget veri, a mérőműszer harmincast mutatott. Sok orvos azonban nincs erre szakosodva, vagy nem találkozott kutya cukorbetegséggel.

Az inzulin sem segített elsőre

Kiskunfélegyházán végül rátalált Andrea a Liget Vet Állatorvosi Rendelőre, ahol egy 3 tagból álló orvoscsoport tudott nekik segíteni, akik olyan odaadóak voltak, hogy külön szakirodalom-kutatást is végeztek a betegséggel kapcsolatban. A megoldás első körében a cukorbeteg kutya inzulin segítségével sem lett jobban, és nagyon tanácstalanok voltak, hogy mit lehetne tenni, de nem adta fel senki, Kiskunfélegyházára így már napi szinten jártak át.

Jelenleg már eljutottak odáig, hogy napi kétszer adnak inzulint a Lénának otthon (orvosi felügyelet és szigorú adminisztráció mellett), ami gazdáinak és a kis kedvencnek sem egyszerű művelet, ami mellé még jön egyfajta cukorbetegkutya-étrendet/diéta, és ezek eredményéül elkezdett lentebb menni Léna vércukorszintje és gyarapodni a súlya!

Léna egy igazi hős, aki mögött támogató család áll

Lénát nem törte meg a vakság és a cukorbetegség sem. Korábban is nagyon sokat foglalkoztak vele, tanították, fegyelmezték, ami nagyban segíti jelenlegi helyzetét is. Sétánál például megtanulta, hogy gazdája mellett menjen mindig, amit így is ugyanúgy betart, mint korábban. Vaksága előtt is mozgékony belga juhászkutya volt, de most, mikor már javulni kezdett a helyzete, újra úgy szaladgál, mintha látna, de Andrea szerint az első jel, az volt, hogy újra csóválta a farkát.