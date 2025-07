Amire minden gazdinak figyelnie kell, így ismerheted fel a kutyád cukorbetegségét

Korábban írtunk Léna, a cukorbeteg kutya történetéről. Ennek apropóján kerestük meg a kiskunfélegyházi Liget-Vet állatorvosi rendelőt, hogy a betegséggel kapcsolatos legfontosabbat kérdéseket tisztázzuk.

Egy cukorbeteg kutya komoly odafigyelést igényel

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Több oka is lehet a betegség kialakulásának

A Liget-Vet állatorvosai segítettek korábban Lénának is, aki egy hét alatt megvakult cukorbetegsége miatt, de már sokkal jobban van az állatorvosoknak hála. Ezért is kértük fel őket, hogy osszanak meg minden fontos információt a kutyák cukorbetegségével kapcsolatban.

– Leggyakrabban az inzulint termelő hasnyálmirigy kóros elváltozása miatt (például daganat, gyulladás, elhalás) alakul ki. Az inzulin nevű hormon felelős a glükóz, vagyis a cukor sejtbe juttatásáért. Ha nincs inzulin, akkor a vérben megemelkedik a glükózszint és hiába van cukor a szervezetben a sejtek mégis „éheznek”. Különböző hormonális hatások is létrehozhatják, például a női nemi hormonok. Ezért is gyakoribb a megbetegedés az idősödő szukákban. Számos környezeti hatás is szerepet játszhat a cukorbetegség kialakulásában. Ilyen az elhízás, valamint a stresszorok – mondták az állatorvosok.

Egy cukorbeteg kutya elveszítheti a látását

Mint fogalmazták, a kezdeti szakaszban tünetmentes a betegség, nem észlelhető, esetleges rutin vérvizsgálat kelthet rá gyanút. Később a gazdinak szemet szúrhat, hogy kedvence sokkal több vizet fogyaszt és többet is pisil. A jól nevelt, benti kutyusok ilyenkor gyakran elveszíthetik szobatisztaságukat. Ezeken túl

az aceton szagú lehelet,

a fénytelenné vált szőrzet,

valamint a nagy étvágy melletti folyamatos fogyás is utalhat a cukorbetegség meglétére.

Az előrehaladottabb szakaszban szürkehályog alakulhat ki, ami a látás elvesztésével jár. Előfordulhat mozgászavar, tudatvesztés és kóma is.

Hogyan lehet kezelni?

– A cukorbetegség kezelése összetett és nehéz feladat. A hiányzó inzulin pótlását a gazdik végzik otthon, napi kétszeri injekció beadással, miután a kutyus adagját az állatorvossal beállították. Emellett a tulajdonosoknak nagy figyelmet kell szentelniük a kedvencük etetésére, illetve életmódjára is – mondták az állatorvosok.