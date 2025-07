Hamarosan modern CT-berendezés javítja a betegellátás színvonalát Kalocsán

Az Országos képalkotó diagnosztikai modernizációs program keretében a kormány 30 CT- és 11 MR-készüléket szerez be 22,6 milliárd forint értékben. Ennek részeként a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház több százmilliós fejlesztést valósít meg az Országos Kórházi Főigazgatóság koordinálásával. Kecskemétre új MR-készülék érkezik, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház Telephely pedig egy 128 szeletes, csúcstechnológiás CT-berendezést kap a jelenlegi 16 szeletes helyett.

Korszerű CT-berendezés érkezik a kalocsai kórházba

Fotó: Zsiga Ferenc

Ősszel már az új CT-berendezést használják

A kalocsai telephelyen a sikeres közbeszerzést követően a csere és a helyiség felújítása 2025. augusztus 6-án kezdődik, és várhatóan szeptember végéig tart. Ez idő alatt a CT-vizsgálatok Kecskeméten, Baján és Kiskunhalason zajlanak, de az előjegyzés, leletezés és leletkiadás továbbra is Kalocsán történik.

A vizsgálatra szakorvosi beutalóval hétköznapokon 7:30–15:30 között lehet időpontot kérni a kalocsai röntgenosztályon, a 06/78/564-304-es telefonszámon. A leletek a vármegyei teleradiológiai rendszeren keresztül készülnek el, feltöltik az EESZT-be, és szükség esetén Kalocsán is átvehetők.

A sürgősségi és fekvőbeteg-ellátást az Országos Mentőszolgálat közreműködésével biztosítják. Az új CT gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb vizsgálatot tesz lehetővé, javítva a diagnózis pontosságát. A cél továbbra is: gyors, biztonságos, emberközpontú ellátás a legmodernebb technológiával.

A bajai kórházba is érkezik új készülék

Korábban beszámoltunk róla, hogy a bajai kórházba is új műszereket szerelnek be, ennek az előkészítési munkálatai kezdődnek. Az eddigi 16 szeletes CT-t egy 128 szeletes, csúcstechnológiás berendezésre cserélik, amelyet a diagnosztikai épületében helyeznek el. Tervezik továbbá új MR-készülék vásárlását is a bajai kórházba.