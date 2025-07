A Hunyadi sztárjai is részt vettek a kecskeméti nándorfehérvári megemlékezésen – galériával, videóval

Bán Mór: végre sok ország megismerheti a történelmünk dicső fejezetét

Bán Mór, azaz Bán János beszédében a kötelességről szólt.

– Minden nemzedéknek megvan a maga kötelessége, a maga feladata. 1456-ban Hunyadiéknak az akkori világ legerősebb hadseregével kellett szembenéznie, szinte lehetetlen, elviselhetetlen feladatot vállalva. Teljesítették a kötelességüket, felkészültek mindenre, és halálmegvető elszántsággal küzdöttek. Megvívták a harcukat, emlékükért szól minden áldott nap a déli harangszó. A mi nemzedékünknek is megvan a kötelessége, ha más nem, az emlékezés. Sokkal több szó esik arról, hogy milyen vereségek, milyen veszteségek értek minket a történelemben, és kevesebb szót hallani a győzelmeinkről. Itt a Hunyadivárosban ez a hely kivétel. A szobor környéke üzenetet hordoz, itt mindig fontosnak tartották azt, hogy ez az emlékezés méltó legyen, azokról szóljon, akiknek nagyon sokat köszönhetünk 1456 óta. Rajtunk kívül nagyon kevesen ismerik a nándorfehérvári diadal történetét, a déli harangszó legendáját. Az is a kötelességeink közé tartozik, hogy osszuk meg másokkal mindazt, amire joggal lehetünk büszkék. Nagyon örülök, hogy itt van Kádár L. Gellért, a Hunyadi sorozat főszereplője, aki sokat tudna arról mesélni, hogy milyen élményt jelent az a szeretet és az a rendkívüli lelki megközelítés, amit a Hunyadi szerepének eljátszása óta megél és megtapasztal. De ami talán ennél is fontosabb, hogy ez a történet, Hunyadi János és az 1456-os magyar hősök története ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban nagyon-nagyon sok országba végre valahára elviszi a hírünket – mondta Bán János.