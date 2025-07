Exkluzív felvételek a Magyar Honvédség balti missziójáról, ahol éles riasztás is történt

Azt a munkát, amelyre kétségkívül szükség is van – jól példázza ezt az általunk is megtapasztalt éles riasztás is, amely műveletet sikerrel végrehajtották.

Éles riasztást rendelnek el, ha

egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,

nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,

nem rendelkezik kötelező jeladóval

vagy nem rendelkezik repülési tervvel.

A magyarok is ismerik, milyen a balti éles riasztás. A legutóbbi, 2022-es balti misszió során négy hónap alatt a magyar katonák 19 éles riasztást kaptak, összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg. Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf is kiemelte beszédében. A honvédelmi miniszter a ceremónián hangsúlyozta, a Magyar Honvédség rendelkezik a szükséges tapasztalattal és elkötelezettséggel, hogy egy ilyen horderejű NATO-misszióban vezető szerepet töltsön be.

Négy hónapig a Magyar Honvédség látja el Litvánia, Lettország és Észtország légtérvédelmét

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét kulcsfontosságú a hazai honvédelemben

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Litvániában hírportálunknak külön is nyilatkozott, és kiemelte Kecskemét kulcsszerepét a honvédelem szempontjából.

– Kecskemét otthont biztosít a magyar légierőnek. E bázis nélkül nem tudnánk ilyen magas szinten teljesíteni azt a szolgálatot, amit otthon és külföldön is ellátunk. Azt tapasztalom, hogy a kecskemétiek szeretik a légibázist és bizton állíthatom, hogy az ott szolgálatot teljesítő katonák is imádják Kecskemétet, el sem lehet őket rángatni onnan — mondta a honvédelmi miniszter, aki a külföldi légvédelem alatt nemcsak a balti missziót értette. Magyarország és a kecskeméti katonák ugyanis állandó jelleggel Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légtérvédelméért is felelnek.

A Magyar Honvédség tehát a következő időszakban összesen hét ország légtérvédelméért felel: