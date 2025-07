Ballószög betáncolta magát a Művészetek Völgyébe, elvitték otthonukat az Ősök Házába – galériával

Ballószög, az éltető falu

Somogyi Lajos polgármestert a saját Facebook-oldalán osztotta meg gondolatait. Mint írta: „Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy Ballószög bemutatkozhatott a 34. Művészetek Völgyében. Az Ősök Házába vittük el az otthonunkat, kultúránkat, közösségünket, hagyományainkat, ízeinket, hangulatunkat. És mindenki, aki betért hozzánk, érezhette is ezt. Aznap az Ősök udvarán a legtöbbet elhangzott szó a Ballószög volt. A vendéglátók szerint az egész hét legérdekesebb napját valósítottuk meg. Ballószög, az éltető falu – most már Taliándörögdön is tudják, mit jelent ez!”