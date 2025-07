Magyar ízek forradalma Hollandiában, lángossal hódítja meg a külföldiek szívét a kecskeméti házaspár

Egy csepp Magyarország

– Honnan jött az ötletes neve a boltnak?

– A Balaton a magyar tenger, minden magyar ismeri, tudja mi a Balaton, ez egy jelentős ismertetőjele Magyarországnak és ezzel talán valamennyire még a külföldiek is tisztában vannak. A Winkel szó pedig hollandul azt jelenti: bolt, úgyhogy így a helyi magyarok és a hollandok is megértik, hogy milyen bolt vagyunk. A szlogenünk így még jobban hangzik: „Egy csepp Magyarország” – mondta Krisztián.

A Balton Winkel megadja a magyaroknak az „otthon melege” érzést

Fotó: Beküldött fotó

Hollandiába követte családja is

– Miért épp Hollandiát választották?

– Kecskeméten éltünk a családommal, amikor is 16 évvel ezelőtt adódott nekem egy munkalehetőség itt Hollandiában, azt kihasználtam, és kiköltöztem dolgozni, mint alkalmazott (ez még nem a boltunk megnyitásával kapcsolatos munka volt). Eleinte ingáztam, mert a családom, a feleségem és a két gyerekem Magyarországon, Kecskeméten maradtak, de aztán 10 éve családostul kiköltöztünk, így az ország adott volt – árulta el kérésünkre Krisztián.

Mindenféle nemzetiség találkozik a Balaton Winkelnél

– Holland vagy magyar vásárlók járnak inkább a boltba?

– Leginkább a helyi magyarok járnak ide, alapvetően ők a mi célközönségünk, de nagyon sok kelet-európai is jár hozzánk, akiknek hasonló a konyhája, a fűszerek, mint nekünk, például ukránok, szlovákok, románok is – sorolta Krisztián.

– Természetesen a cél, hogy a hollandokkal is megismertessük a magyar ízeket, és azt hiszem büszkén mondhatom, hogy egyre több holland vásárlónk van, ezért már nem csak magyarul, de hollandul és angolul is készülnek a videóink, tartalmaink a social media csatornáinkra. A lányunk és a barátnője, (Laura, aki holland) is itt dolgozik hétvégenként a boltban – mondta Csilla.

A házaspár elárulta, hogy lányuk Hollandiában nőtt fel, így ő is és a holland barátnője is sokat segítenek a helyiekkel való kapcsolatépítésben. Ami még számukra is elképesztő, hogy micsoda történetekkel találkoznak a boltban (ezek annyira különlegesek, meghatóak, hogy külön sorozatot is csináltak a social média felületeiken).

Egy kanadai úriember meglátogatta a Hollandiában élő fiát, akinek magyar a felesége, és a menye elhozta őt a mi kis magyar boltunkba. Azért az mekkora történet, hogy a kanadai úr Hollandiában a mi kis boltunkban eszik életében először magyar lángost?

– mesélte a fantasztikus történetet Csilla.