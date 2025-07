Mérföldkő a kardiológiai betegek orvoslásában, új eszközt vásárolt a bajai kórház

Mint ismeretes, ez év január 11-én és 12-én újévi koncerteket rendeztek a bajai Turisztikai Központban. A zenei rendezvényen a Bajai Szimfonikus Zenekar mellett felléptek a Magyar Állami Operaház énekesei is. A két koncert jótékonysági célú volt. A jegybevételekből származó 3,5 millió forintot a Bajai Szent Rókus Kórház kardiológiai részlege számára ajánlották fel. Az összeget az intézmény kiegészítette, ily módon lehetőség nyílt egy mobil ultrahangkészülék beszerzésére mintegy 7,5 millió forintos értékben, melyet ünnepélyes keretek között a napokban adtak át a bajai kórház H épületének első emeletén, a Belgyógyászat I. Osztály aulájában.

Mobil ultrahangkészüléket adtak át a napokban a bajai kórházban

Gyorsabb és pontosabb diagnosztizálás mozgásképtelen betegeknél is

Dr. Tóth Gábor főigazgató, a Magyar Kórházszövetség elnöke elmondta, hogy az új eszköz a betegek gyorsabb és pontosabb diagnosztizálásában nyújt segítséget, hozzájárulva az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez.

Dr. Kovács Zsolt osztályvezető főorvos kiemelte, hogy a beszerzés célja egy kiváló minőségű, ugyanakkor mobil szívultrahang-készülék volt, amely lehetővé teszi a helyszíni vizsgálatot azoknál a súlyos állapotú, mozgásképtelen betegeknél is, akik az intenzív osztályon, a sürgősségin vagy a Koronária Őrzőben fekszenek – olvasható a kórház honlapján.

Példaértékű együttműködés

Dr. Bari Bernadett, Baja polgármestere az átadó ünnepségen hangsúlyozta a bajai önkormányzat, a kórház és a város lakossága közötti példaértékű együttműködés fontosságát, amely ebben a projektben különösen jól megvalósult. Az ünnepélyes átadás azért is különleges, mert egybeesik a kórház fennállásának 230. évfordulójával.

A bajai kórház új eszköze mérföldkő a kardiológiai betegek orvoslásában

Az eseményen részt vett még Doszkocs Rita gazdasági igazgató, Ördög Katalin ápolásigazgató-helyettes és dr. Kovács Zsolt Zoltán PhD, a Belgyógyászat I. Osztály osztályvezető főorvosa, dr. Gyetvai István és Vedelekné dr. Faragó Mónika főorvosok.

Új CT-berendezéssel is gazdagodik a bajai kórház

Korábban beszámoltunk róla, hogy a bajai kórházba is új műszereket szerelnek be, ennek az előkészítési munkálatai kezdődnek. Az eddigi 16 szeletes CT-t egy 128 szeletes, csúcstechnológiás berendezésre cserélik, amelyet a diagnosztikai épületében helyeznek el. Tervezik továbbá új MR-készülék vásárlását is a bajai kórházba.