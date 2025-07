Visszatért az egek ura, újra Bács-Kiskun fölött repült a legendás óriásgép

Korábban Kecskeméten is leszállt a közismert nevén csak Ruszlanként emlegetett óriásgép. Ahogyan arról beszámoltunk, bő egy héttel ezelőtt egy Antonov AN-124-100 Ruslan, a világ egyik legnagyobb és legimpozánsabb teherszállító repülőgépe járt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán.

Az Antonov óriásgép újra Bács-Kiskun fölött szállt

Fotó: Farkas László/LHKE Spotter Team

Hihetetlen méretek jellemzik az Antonov Ruslan teherszállító gépet

Belegondolni is nehéz, milyen hatalmas repülőgépről van szó. Nem véletlen, hogy a katonai repülés és egyáltalán a repülőgépek iránt érdeklődő fotósokat igencsak lázba hozza a szovjet–ukrán fejlesztésű óriásgép. Négy darab D-18T hajtómű emeli a levegőbe, amelyek akár 120–150 tonnányi rakományt is képesek elszállítani. A belső rakodótér kialakítása lehetővé teszi óriási méretű eszközök szállítását is, legyen szó katonai járművekről, helikopterekről vagy ipari berendezésekről.

A balti misszió miatt járt Kecskeméten az óriásgép

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint július közepén azért járt a kecskeméti repülőtéren az Antonov, mert ezzel fontos felszereléseket juttattak el Litvániába. Augusztus 1-től ugyanis Magyarország vezető nemzetként fogja ellátni a balti országok – Litvánia, Észtország és Lettország – légtérvédelmét, de ahhoz, hogy a balti misszió zökkenőmentes lehessen, szükség volt arra, hogy eljuttassák Litvániába – a misszió főhadiszállására – a repülőgép-pótalkatrészeket, kiszolgáló berendezéseket és különféle logisztikai eszközöket tartalmazó konténereket.

Az Antonov An–124-es a NATO stratégiai légiszállítási kapacitása, a SALIS-program részeként állt rendelkezésre, és összesen 12 darab, húsz láb hosszúságú konténert szállított – ez a teljes rakomány mintegy kétharmadát tette ki. A fennmaradó négy konténert a Magyar Honvédség és a NATO SAC-programjának egyik Pápán állomásozó C–17 Globemaster III típusú szállítógépe juttatja el a célállomásra. A leszállított felszerelést a jelenleg Litvániában szolgáló lengyel katonák vették át.

Újra Bács-Kiskun fölött szállt el az Antonov AN-124-100 Ruslan

Július 28-án az aviation.editor4 tett közzé a Tiktokon egy videót, amint az Antonov leszáll a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A videón látszik a repülő útvonala is: Csongrád felől érkezett, majd Tiszaalpár és Lakitelek fölött állt irányba, hogy onnan már Nagykőrösön át egyenesen Ferihegy legyen a célállomás.