Mindenkit lenyűgözött az ég királya, itt szállt le a világ egyik legnagyobb repülője

Hétfő délelőtt különleges vendég tette tiszteletét az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán: egy Antonov AN-124-100 Ruslan, a világ egyik legnagyobb és legimpozánsabb teherszállító repülőgépe szállt le. A ritka látványosság nemcsak a katonai repülés iránt érdeklődőket, hanem a spottereket is lázba hozta, és az LHKE Spotter Team lenyűgöző fotókat és videókat tett közzé Facebook-oldalán.

Az Antonov AN-124-100 Ruslanról lenyűgöző felvételek készültek

Forrás: LHKE Spotter Team Facebook-oldal

A gép a németországi Lipcséből érkezett Magyarországra, és nemcsak Kecskeméten, hanem a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is leszállt. A fővárosi reptéren is sokan felfigyeltek az égi monstrumra, amelyet ritkán lehet hazánk légterében látni.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy mi célból járt Kecskeméten és Budapesten az óriásgép.

Antonov An-124-100 Ruslan Budapesten is leszállt

Forrás: Légiközlekedés ✈️ Repülés ✈️ PlaneSpotting 🇭🇺 Facebook-oldal

Ámulatba ejtő méretek jellemzik az Antonov AN-124-100 Ruslan gépet

Az Antonov AN-124-100 Ruslan nem csupán méreteivel, de műszaki paramétereivel is ámulatba ejt. A szovjet–ukrán fejlesztésű óriásgépet négy darab D-18T hajtómű emeli a levegőbe, amelyek akár 120–150 tonnányi rakományt is képesek elszállítani. A belső rakodótér kialakítása lehetővé teszi óriási méretű eszközök szállítását is, legyen szó katonai járművekről, helikopterekről vagy ipari berendezésekről.

A Ruslan 24 kerekes futóműve különleges képességekkel ruházza fel a gépet: még egyenetlen terepen is képes biztonságosan le- és felszállni, sőt, a gép hasmagassága és dőlésszöge is állítható, hogy a rakodást megkönnyítse. Nem utolsósorban: a repülő teljes mértékben önállóan is képes üzemelni, saját rendszerével képes beindítani hajtóműveit, rakodni, majd felszállni, külső segítség nélkül.

Néhány érdekes adat a gépről

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal összegyűjtött számos érdekességet is az Antonov AN-124-100 Ruslan gépről.