Jó tanuló, jó sportoló – az Alács családban a tehetség és az alázat is kiemelkedő – galériával

Az egyik díjazott a kiskunfélegyházi Alács Emese, aki a 2023/2024. tanévben elért kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményéért kapta meg a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2024 címet a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságától.

Alács Emese a Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója 2024 egyik díjazottja

Fotó: Beküldött fotó

Alács Emese és testvére kivételes tehetségek

A hetedik osztályos Alács Emese több sportágban és tantárgyban is kimagaslóan teljesít. De ugyanez mondható el negyedik osztályos testvéréről, Botondról is. Nem csoda, hogy a testvérpár ilyen tehetséges, hiszen a genetikai adottságok mellett, olyan támogató szülők és nagyszülők állnak a gyerekek mögött, akik egyaránt fontosnak tartják a tanulást és a sportot is.

Minden támogatást megadnak a gyerekeknek, ahhoz, hogy sikeresek legyenek

– derült ki az Alács családdal folytatott beszélgetésből.

Egy család, amelyben a sport a mindennapok része

Megtudtuk, hogy az édesapa, dr. Alács Miklós és az édesanya, Alács-Szabó Réka is olyan családban nevelkedett, ahol fontos volt a sport. Miklós édesapja Félegyházán közismert testnevelőtanár, aki versenyszerűen úszott, atletizált és szertornázott, anyukája szintén sokáig szertornázott. Réka családjában is alap volt a sport, hiszen az apukája a KTE futballistája volt. Miklós általános iskola első osztályától középiskola végéig versenyszerűen atletizált, karatézott, Réka pedig atlétika mellett gyorskorcsolyázott.

Így a szülőknek, Miklósnak és Rékának is már gyerekként életük részévé vált a sportolás. Bár gyermekeiktől nem volt szigorú elvárás a sportolás, de már korán kiderült Emeséről és Botondról is, hogy több a mozgásigényük, mint az átlagos gyerekeknek. Botond már 11 hónaposan szaladt és Emesén is már az óvodába látszott, hogy gyorsabb, ügyesebb a társainál. Így később az iskolaválasztás is célirányos volt. A nagypapa és az apuka után a két gyerek is a Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait, ahol már első osztályos koruk óta atletizálnak.

A sport szeretete generációkon átível

Emese már ötévesen elkezdett karatézni, miközben édesapja is újraélesztette középiskolás kori harcművészeti tudását, hogy vele együtt ismét járhasson edzésekre. A karatét Botond is kipróbálta, de egy év után abbahagyta, ő inkább a futballt választotta. Miklós kezdetben nem örült ennek, de végül elfogadta, hogy fia ebben tehetséges, ezt szeretné, ezért ma már maximálisan támogatja futball karrierjét.