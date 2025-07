Ha háztáji zöldséget vagy gyümölcsöt árul, jobb, ha tudja, kell-e utána adóznia

Sokan termesztenek háztájon zöldséget és gyümölcsöt, hogy aztán értékesítsék a fő bevételi forrásuk mellett. Számukra jó hírrel szolgált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): adómentes zöldség- és gyümölcsértékesítéssel számolhatnak, ha a saját kertjük termékeit árulják, és annak éves bevétele nem haladja meg a 600 ezer forintot.

Így lehet adómentesen zöldséget és gyümölcsöt árusítani

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Kinél hol húzódik meg az adómentesség határa?

Magánszemélyek esetében 600 ezer forint alatt nem kell jövedelmet megállapítani, ha átlépné ezt az összeget, de az ebből adódó adó nem haladja meg a 30 ezer forintot, azt szintén megtarthatja. Őstermelők esetén kicsit fentebb van a maximuma az összegnek, 1 744 800 forintig nem csupán a jövedelmet nem kell megállapítania, szja-bevallást sem kell benyújtania. Átalányadózó őstermelők esetén ennek tízszerese, azaz 17 448 000 forint alatti éves bevétellel rendelkezőknek nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.

A szabály attól még szabály

A NAV arra is külön felhívta a figyelmet, ha valaki rendszeresen és üzletszerűen árusít, az gazdasági tevékenységnek és áfaalanyként adószámot kell kérnie, nyugta vagy számlaadási kötelezettsége van. Ha nem választja az alanyi adómentességet, akkor áfabevallást is kell készítenie. Továbbá azt is hangsúlyozta, hogy aki nem rendelkezik adószámmal, nem ad számlát vagy nyugtát, komoly bírságra számíthat. Ennek elmulasztása súlyos esetben akár 2 millió forintos bírsággal is járhat.