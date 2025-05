Sztárvadászpilóták köröztek az égen a ballószögi repülős napon – galériával, videóval

A ballószögi repülőtér szombaton megtelt nézelődőkkel, repülőgépek kedvelőivel. Helyet adott a Minden, ami repülés II. Ballószög rendezvénynek. Több vadászpilóta is érkezett, égen és földön.

Vadászpilóta, légi bemutatók, RC-modellek és kiállítások várták a látogatókat a ballószögi repülőtéren

Fotó: Bús Csaba

Vadászpilóta látványos bemutatója az égen

A közönség sokféle repülőt láthatott kiállítva, melyeket teljes testközelből vehettek szemügyre. Ismert vadászpilótákat is „láthattak” földön és égen. A rendezvény nyitányaként Vári Gyula vadászpilóta JAK–55-ös géppel a levegőben mutatott be látványos elemeket, majd kötelékben bemutatózott vele egy JAK–52-es is. Szabó „Topi” Zoltán pedig mesélt a 20 évvel ezelőtti, 2005. május 11-ei katapultálásáról.

A résztvevők távirányítós RC-modelleket, kiállításokat, és több bemutatót is megtekinthettek.

Hagyományt teremtenének

Az egész napos programot idén is Farkas Amália álmodta meg. Elmesélte: a tavalyi nagy siker után úgy érezték, lenne igény a folytatásra. Bízik benne, hogy egyre több embernek tudják megmutatni, a repülés szépségét és szabadságát. Nagy örömére, már a jakabszállási és félegyházi repülőterekkel is kiépült egy jó kapcsolat, egymás rendezvényeit színesítik. A Kiskun Repülő Egyesülettel közösen valósították meg a repülős napot, és a helyi fiatalok, a BIFI tagjai is melléjük álltak, segítették a rendezvény lebonyolítását.