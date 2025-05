A veszélyek korát éljük, lakossági fórumot tartottak Ukrajna uniós csatlakozásáról – galériával

A Táncsics Mihály Művelődési Ház megtelt érdeklődőkkel. A résztvevők figyelemmel hallgatták az államtitkár beszédét, melynek fő témája Ukrajna uniós csatlakozási kérelme volt. Kapcsolódva hozzá ismertette a Voks 2025 elnevezésű szavazást, végül szólt a hazai vízgazdálkodás jelenlegi eredményeiről is.

A fórum fókuszában első sorban Ukrajna uniós csatlakozási kérelme állt

Fotó: Bús Csaba

A veszélyek korát éljük

A rendezvényen először Lakatos Tamás, Izsák polgármestere köszöntötte a vendégeket és a lakosságot. Elmondta: a veszélyek korát éljük, árvizek, belvizek, madárinfluenza, aszály és Brüsszel. Ezek mind-mind sújtják a magyarok életét. Éppen ezért fontos a közös gondolkodás, a magyar érdekek védelme.

Ezt követően Lezsák Sándor mondott rövid beszédet, melyben méltatta V. Németh Zsolt munkásságát. Az államtitkárt 1988 óta ismeri, végigkövette pályafutását, a legnehezebb időkben is kitartottak egymás mellett, a bizalma benne töretlen, ennek fényében erős reményt táplál a vízpótlás ügyének sikeres megoldása iránt is.

Ukrajna uniós csatlakozási kérelme volt a fő téma

A fórum nagy előadását V. Németh Zsolt államtitkár tartotta meg. Először Ukrajna uniós csatlakozásának terve kapcsán fejtette ki véleményét, a kormány álláspontját. Hangsúlyozta: most van lehetőségünk közös erővel fellépni, és a Voks 2025 keretében erős felhatalmazást adni a kormányzatnak a magyar érdekek képviseletére. Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának terve kapcsán leszögezte: ez sok szempontból ártana Magyarországnak. Olyan döntés előtt állunk, mely belekényszeríti hazánkat egy olyan helyzetbe, amiből nincs visszaút. Unokáink is érezni fogják a negatív hatását. Nem szabad hagyni, hogy kihagyjanak minket a döntésből.

Brüsszel újabb veszélyes lépésre készül. Már korábban három témában – migráció, gender és háború – is bebizonyosodott, hogy hazánk gondolkozik előrelátóan és felelősségteljesen. Magyarország jó döntéseket hozott e témákban, elég csak a migráció kapcsán a kerítésekre gondolni, melyet azóta több ország is követett.

Súlyos következményekkel járna

Most az Unió gyorsított eljárásban szeretné csatlakoztatni Ukrajnát. Ennek súlyos negatív következményei lennének ránk, több területen is: mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, egészségügy, biztonság, munkaerőpiac és nyugdíjak. Óvatos becslések szerint eddig már a magyar családoknak 2 és félmillió forintba került a háború, gondoljunk a magas inflációra, a magas energiaárakra és a különböző szankciókra. A háború folytatása és az ukrán uniós tagság további milliókat jelentene. Éppen ezért fontos, hogy a magyarok kitöltsék a Voks 2025 kérdőívet, mondják el véleményüket Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. Az államtitkár hozzátette: az unióban nem az európaiakat, nem a magyarokat képviselik, ami egyébként a feladatuk lenne, hanem Ukrajnát képviselik, tönkre akarnak bennünket tenni. S ezt segíti Magyarországon a Tisza Párt is.