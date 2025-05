Ferencz Orsolya 1 órája

„Ez már a mindennapjainkat érinti” – Ukrajna EU-csatlakozása végzetes lehet a kormánybiztos szerint – galériával

Ellehetetlenítené nemcsak a magyar, de a többi uniós tagország gazdáinak nagy részét is Ukrajna gyorsított Európai Uniós felvétele – jelentette ki Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a kormány „VOKS 2025” országjáró fórumának mélykúti állomásán. Ukrajna uniós csatlakozása mellett a politikus beszélt a magyar űrkutatás fontosságáról is, amely szerinte nemzeti ügy és ezt mára belátta a baloldali ellenzék is.

Bányai Gábor Bács-Kiskun 5. számú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője vendége volt a mélykúti lakossági fórumon Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős kormánybiztos. A fórum fő témája Ukrajna uniós csatlakozása volt. Ukrajna uniós csatlakozása mellett Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszélt az űrkutatás fontosságáról is

Fotó: Pozsgai Ákos Bányai Gábor szerint fontos, hogy a magyar nép, a magyar kormány beleszólhasson Ukrajna európai uniós tagfelvételébe. – Ha gyorsított eljárással veszik fel Ukrajnát az EU-ba, akkor gyakorlatilag lábon lőjük magunkat. Ha úgy veszik fel Ukrajnát az európai közösségbe, ahogy az Unió vezetői szeretnék, akkor mi is megnézhetjük magunkat – hangoztatta a képviselő, aki szerint ezt meg kell akadályozni. Ukrajna uniós csatlakozása ellehetetlenítené az összes magyar gazdát – Eddig nem volt szó arról, hogy 2030-ig mindenképpen fel kell venni Ukrajnát az Európai Unióba, úgy, ahogy van. A magyar kormány ezt nem szeretné, mert Ukrajna területén jelenleg háború zajlik, már ez miatt sem lenne érdemes erről a kérdésről beszélni – jelentette ki Ferencz Orsolya kormánybiztos, aki szerint végzetes lehet ez a lépés az európai közösség számára. – Azt sem lehet tudni pontosan, hogy a fegyveres konfliktus lezárása után pontosan hogyan fognak kinézni Ukrajna határai. Hatalmas mennyiségű fegyver van a területén ellenőrizetlenül. Ezen túlmenően mérhetetlenül nagy mennyiségű, az EU által már régen betiltott vegyszerekkel kezelt és génmódosított termékeket és terményeket állítanak elő, aminek a beáramlása az Európai Unióba – pláne az agrárgazdálkodási támogatásoknak az Ukrajna felé való eljuttatása – azt jelentené, hogy az egész Európai Unió nettó befizetővé válik Ukrajna számára – fogalmazta meg a politikus, aki szerint ez ellehetetlenítené az összes magyar gazdát, ez innentől már közvetlenül mindannyiunk mindennapi életéről szól. – Lehetetlen kérés, hogy így, ebben az állapotban, ilyen tisztázatlan feltételrendszerrel ezt a hatalmas országot gyorsított eljárásban az Európai Unió teljes jogú tagjaként néhány éven belül felvegyék – tette hozzá.

Ferencz Orsolya Mélykúton Fotók: Pozsgai Ákos

Az életünk része lett az űrtechnológia Az űrkutatási kormánybiztos a fórumon beszélt arról is, hogy mostanra már nem választás kérdése, hogy akarunk az űrtechnológiával foglalkozni, vagy nem, mert az életünk része lett, és olyan nagy és fontos iparággá fejlődött az űripar, amely méretét tekintve 2030-ra 1000 milliárd dollárra becsülik évente. A politikus szerint ebben minél több ország szeretne részt venni. Kifejtette: ma már az űrtechnológia nem csak a békés polgári életünk sarokköve, hanem katonai, védelmi, biztonságpolitikai jelentősége is van. Ezért sem mindegy, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió országai összességében milyen képességekkel rendelkeznek ezen a területen.

– Magyarországon tudásalapú társadalmat akarunk építeni, az űrkutatás az a terület, ami a legmagasabb tudás a világon. Ha szeretnénk kiképezni a fiataljainkat, természettudósnak, mérnöknek, akkor ők itthon szeretnék hasznosítani a tudásukat. Ehhez pedig ennek a szerkornak a jelenlétére szükség van. Ez egy összenemzeti ügy, amire minden magyar ember büszke lehet, amit ma már az ellenzéki baloldal is egyre inkább elismer – hangoztatta a kormánybiztos.

