Négyezer forint is életet menthet, összefogtak a közösségek egy új tűzoltóautóért – galériával, videóval

Nyolcvanöt éve szolgálják a közösséget

Felidézte, hogy a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a település egyik legrégebbi egyesülete, 85 éve szolgálja a helyi közösséget. Az egyesület az elmúlt 10 évben nagyon sokat fejlődött. Az itt szolgáló önkéntesek elhivatottsága, a fiatal generáció bevonása, és a közösségi támogatás is megerősödött az egyesület irányába. – Ez a folyamatos fejlődés járult hozzá, hogy ma egy olyan csapatot láthatunk magunk előtt, akik méltó képviselői a bátorságnak, a közszolgálatnak és az összetartozásnak. Ez a számunkra új tűzoltóautó korszerű felszerelésével, megbízható technikájával nem csak a beavatkozások hatékonyságát növeli, egy szimbólum is. Szimbóluma a fejlődésnek, az előrelépésnek és annak a közös hitnek, hogy az önkéntes munka ereje ma is pótolhatatlan egy-egy közösség számára – hangsúlyozta a polgármester.